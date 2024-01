In manchen Kinosälen blieb es am Silvesterabend still, weil die Projektoren nicht mehr mitspielten. APA/HELMUT FOHRINGER

Wer das neue Jahr im Kino feiern wollte, für den begann 2024 möglicherweise mit einer Enttäuschung. Statt mit Filmklassikern wie "Harry und Sally" oder "Happy New Year" ins neue Jahr zu rutschen, gab es für viele Kinobesucher in den USA nur eine schwarze Leinwand zu sehen. Der Grund dürften ausfallende Projektoren sein. Eine Kinokette meint den Übeltäter in älteren Modellen von Sony gefunden zu haben. Eine genaue Erklärung für die Ursache der mysteriösen Ausfälle gibt es aktuell aber noch nicht.

Kinokette gibt Sony die Schuld

Die Kinokette Alamo Drafthouse aus den USA schien von den Ausfällen besonders betroffen zu sein. Auf Social Media entschuldigte sich das Unternehmen bei den Zuseherinnen und Zusehern für das ausgebliebene Kinovergnügen. "Sony hat Probleme mit seinen Projektoren, die verhindern, dass wir heute in einigen unserer Kinos Filme zeigen können", hieß es in einem von der Firma geposteten Sujet in der Silvesternacht.

Fünf Kinos wurden wegen der Ausfälle zum Jahreswechsel geschlossen, weil nichts mehr ging. Das Problem mit den Projektoren verschwand aber offenbar so schnell, wie es aufgetreten war. Am Neujahrstag schienen die meisten Kinos, von ein paar Ausnahmen abgesehen, ihre Vorführzeiten wieder einhalten zu können.

Wie "The Verge" berichtet, ist aktuell noch völlig unklar, was genau zu dem Ausfall der Kinoprojektoren geführt hat. Die Kinokette war sich aber sehr sicher, dass das Problem von Sony verursacht wurde, und bezeichnete den Ausfall sogar als USA-weit. Offizielle Stellungnahmen von Unternehmenssprechern gab es aber weder von Alamo Drafthouse noch von Sony. "Als wir zu unseren Plätzen gingen, teilte uns die Bedienung mit, dass wir trotz der laufenden Trailer erst bei Filmbeginn erfahren würden, ob wir den Film sehen könnten oder nicht. Wenn es nicht klappte, würde die Leinwand einfach schwarz werden. Glücklicherweise lief der Film ohne Probleme durch", berichtet eine Nutzerin in dem Subreddit der Kinokette.

DRM dürfte der Übeltäter sein

Das klingt jedenfalls nach dem perfekten Fall für Online-Spürnasen, die sich gleich ans Werk machten. Es scheinen besonders Vorstellungen der Filme "The Apartment", "Burn It Down", "American Fiction", "Ferrari" sowie "Der Junge und der Reiher" betroffen gewesen zu sein. Somit dürften den Recherchen der Reddit-Community zufolge nicht die Projektoren selbst ausgefallen sein. Vielmehr dürfte es sich um ein Problem mit dem digitalen Rechtemanagement (DRM) gehandelt haben. Demnach dürften die Zertifikate abgelaufen sein, die zum Entsperren der verschlüsselten Filme verwendet werden.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, könnte an der These etwas Wahres dran sein. Sony hat sich bereits im Jahr 2020 aus dem Geschäft mit digitalen Kinoprojektoren zurückgezogen. Die noch verfügbaren Geräte sind alle als Auslaufmodelle gelistet. Das könnte laut "The Verge" erklären, warum die Nutzungsrechte plötzlich abgelaufen sind. (red, 2.1.2024)