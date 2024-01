Sebastian Ofner hat sich auf der Tour etabliert. AFP/KAZUHIRO NOGI

Hongkong - Österreichs Tennisprofi Sebastian Ofner ist mit einer starken Leistung in seine Einzelsaison gestartet. Der Steirer besiegte am Dienstag beim mit 739.945 Dollar dotierten ATP-Hartplatzturnier in Hongkong als Ranking-43. den in der Weltrangliste um zwei Positionen besser klassierten US-Amerikaner Mackenzie McDonald nach nur 1:02 Stunden klar mit 6:1,6:2. Der Steirer trift nun auf den Gewinner der Partie zwischen dem Deutschen Jan-Lennard Struff und den Kroaten Marin Cilic.

Ofner machten einen schlechten Start in sein erstes Match gegen McDonald rasch wett. Nach Verlust des Aufschlags legte der 27-Jährige rasant los, schaffte das Rebreak und ließ dem Gegner im ersten Satz kein Game mehr. Der Durchgang war in nur 28 Minuten in trockenen Tüchern. Fast ebenso rasch ging es im zweiten Satz.

Das Duell Ofner gegen Struff gab es auf der Tour noch nicht, der Deutsche liegt im Ranking auf Position 25. Gegen Cilic verlor Ofner 2021 auf Gras in London. (APA; 2.1.2023)