Wer sieht den Puck? GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPH

Seattle - Die Seattle Kraken haben den Winter Classic in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Vegas Golden Knights dominiert. Am Montag (Ortszeit) bezwang Seattle im alljährlichen Freiluftspiel um den Jahreswechsel den Titelverteidiger mit 3:0. 47.313 Zuschauer kamen in den T-Mobile Park, wo für gewöhnlich das Baseball-Team aus Seattle, die Mariners, ihre Heimspiele austragen.

Zum Matchwinner Seattles avancierte Torhüter Joey Daccord, der alle 35 Schüsse auf sein Tor abwehrte. Für den 27-Jährigen war es der zweite Shutout seiner NHL-Karriere, zudem blieb zum ersten Mal ein Torhüter beim Winter Classic ohne Gegentreffer. Eeli Tolvanen, Will Borgen und Yanni Gourde erzielten für Seattle die Tore jeweils in den Anfangsminuten der Drittel. (APA; 2.1.2023)