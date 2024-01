Die 30-Jährige kündigt einen Neustart an, nachdem sie sich für eineinhalb Jahre von Social Media zurückgezogen hatte. Ihr Youtube-Kanal Bibis Beauty Palace kommt auf 5,8 Millionen Follower

Das Jahr 2024 ist zwar noch jung, aber das Comeback des Jahres ist bereits geliefert: Die deutsche Influencerin Bianca Claßen beendet ihre Social-Media-Abstinenz. Die 30-Jährige betreibt seit Dezember 2012 den erfolgreichen Youtube-Kanal Bibis Beauty Palace, der sich um die Themen Lifestyle, Kosmetik und Mode dreht. Über 5,8 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten folgen ihr auf der Videoplattform.

Die deutsche Influencerin Bianca Claßen beendet die Funkstille und sortiert ihr Leben neu. Screenshot/Youtube-Kanal Claßen

Nach 20 Monaten Pause meldete sich Claßen am 1. Jänner 2024 auf Instagram mit den einleitenden Worten "Hallo ihr Lieben, mein Name ist Bianca, ich bin 30 Jahre jung und wohne in Köln" zurück.

Ihr Rückzug von den Social-Media-Plattformen im Mai 2022 war die Konsequenz der Trennung von ihrem langjährigen Lebens- und Geschäftspartner Julian Claßen, mutmaßt etwa der "Spiegel" mit Verweis auf Bianca Claßens Post, wo sie von einer "privaten Entscheidung" schreibt, die sie getroffen und die ihr Leben schlagartig verändert habe. "Was die Öffentlichkeit und Social Media angeht, konnte und wollte ich nicht mehr so weitermachen wie bisher."

Beruf und Privates verschmolzen

Sie habe ihren Beruf als Influencerin in einem extremen Ausmaß ausgeübt, er sei dabei intensiv mit ihrem Privatleben verschmolzen, "dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte". Sie sei mit der neuen Lebenssituation "völlig überfordert" gewesen.

Die vergangenen 20 Monate seien im Zeichen der Selbstfindung und Entschleunigung gestanden. Dabei hätten sie Fragen beschäftigt wie: "Wer bin ich eigentlich?" oder "Was macht mich glücklich und warum?". Was Claßen künftig machen wird, geht aus ihren Zeilen nicht hervor, es klingt aber nach einem Neustart: "Die vergangene Zeit ist abgeschlossen, aber es wird einen weiteren Weg geben, der komplett neu und anders sein wird." Sie wolle nie mehr dem Druck ausgesetzt sein, etwas teilen und posten zu müssen. Ihre privaten Momente wolle sie genießen, anstatt alles dokumentieren zu müssen, so Claßen. (red, 2.1.2024)