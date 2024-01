Für die italienische Kulinarik existieren einfach ungeschriebene Regeln, die man nicht bricht: Pasta Carbonara wird niemals mit Schlagobers verfeinert, und eine Pizza belegt man unter keinen Umständen mit Ananas. Das machen doch nur die Unkultivierten außerhalb Italiens!

Mit einem dieser kulinarischen Sakrilege hat nun ein italienischer Pizzabäcker gebrochen. Und nicht nur irgendeiner, sondern einer der mächtigsten und wichtigsten Pizzaiolo des Landes: Gino Sorbillo, Inhaber der mittlerweile weltweit agierenden Pizzeria Sorbillo, hat Pizza mit Ananas auf die Karte gegeben.

Ja zur Ananas

In einem Video in den sozialen Medien kündigte er die Kreation "Pizza con Ananas" – das Wort Hawaii wird hier wohlweislich nicht erwähnt – an. Dazu gibt er keine Dosenananas und Pressschinken auf die Pizza. Sorbillo kreierte eine Gourmetversion mit gerösteter Ananas, Mozzarella und Fleisch von der Schweinekeule. "Leute, sie ist gut", schwört der Pizzabäcker im Video. Der Shitstorm folgte sofort.

Userinnen und User sehen in der Pizza mit Ananas den Bruch mit der Tradition, einige forderten, dass Sorbillo seine Läden schließen sollte. Die Zeitung "Repubblica" bezeichnet Pizza mit Ananas generell als "Pfefferspray in die Augen der Italiener", selbst ins Fernsehen hat es der bekannte Gastronom geschafft: Der Sender Rai1 brachte einen Beitrag nur zur Pizza con Ananas.

Mitten ins Herz

Dass es überhaupt zu so einem Aufschrei kommt, liegt vor allem an der Lokalität. Die Pizzeria Sorbillo wurde 1935 in Neapel gegründet, die Familie zählt zu den ältesten und bekanntesten Pizzabäckern des Landes. Und nun bäckt man genau dort, im hochheiligsten Zentrum der Pizzawelt, eine Version mit Ananas. Mamma mia!

Pizza mit Ananas ist jetzt auch im Pizza-Mekka Neapel angekommen. Getty Images/iStockphoto

Noch vor Jahren setzte sich Sorbillo für die klassische Pizzatradition ein. Die "Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers" sollte in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden, was 2017 geschah. Dass er nun neapolitanische Pizza Hawaii zubereitet, zeugt von seinem Marketing-Know-how. Das kalkulierte Video sorgt für einen Aufschrei in traditionellen wie sozialen Medien, und die Menschen stehen in Neapel Schlange, um die frevelhafte Kreation zu probieren. (rec, 3.1.2024)