Andere Länder, andere Mengen: Während die Polizei in Kolumbien Mitte Dezember zwei Tonnen Kokain-Kohle-Gemisch beschlagnahmt hat, geht es in einem Wiener Prozess um ein Viertel Kilo des weißen Pulvers. REUTERS / LUISA GONZALEZ

Wien – Richterin Helene Gnida ist zwar vorbildlich, da sie gleich am ersten Arbeitstag des neuen Jahres im Verhandlungssaal sitzt, hat aber offensichtlich wenig Vertrauen in das Gute im Menschen. "Ich halte es für relativ unglaubwürdig, dass man kein Geld für Kokain bekommt", erklärt sie Herrn K., dem 28-jährigen Angeklagten. Der unbescholtene Montenegriner behauptet aber genau das: Er habe einem ihm Unbekannten auf einer Wiener Straße über ein Viertel Kilogramm der weißen Substanz übergeben, dafür aber von diesem keinen Gegenwert bekommen. "Wollten Sie es ihm schenken, oder wie kann ich mir das vorstellen?", wundert sich Gnida.

Die Richterin beginnt also ganz von vorne. Der Angeklagte erzählt, er habe bis etwa September in seiner Heimat um 600 Euro pro Monat in einem Hotel als Security gearbeitet. "Warum sind Sie nach Österreich gekommen?" – "Ich habe die Facebook-Seite 'Serben in Österreich' gefunden, dort ist gestanden, dass es Arbeit gibt. Ich bin dann nach Wien gefahren, in einem Café habe ich dann jemanden kennengelernt, der mir 300 Euro geboten hat, wenn ich das Kokain übergebe", behauptet K., er sei lediglich der Kurier und kein Verkäufer gewesen.

"Nun wurden aber bei Ihrer Festnahme 2.640 Euro Bargeld in Ihrer Hosentasche gefunden. Wo kommt das denn her?", fragt die Richterin interessiert. "Das war mein Geld. Ich hatte 3.000 Euro dabei, damit wollte ich am nächsten Tag die Miete für drei Monate bezahlen", führt der zweifache Vater als Erklärung an. "Warum haben Sie das Geld nicht in der Wohnung gelassen, wenn Sie wissen, dass Sie eine größere Menge Drogen übergeben?", ist Gnida etwas verwirrt. "Ich muss ja Geld haben als Tourist, wenn ich aufgehalten werde", lautet die überraschende Antwort. Mindestens 1.000 Euro müsse man als Drittstaatsangehöriger vom Balkan in der EU bar dabei haben, lässt K. übersetzen.

Käufer belastet Angeklagten

"Der Herr, der das Gift abgenommen hat, hat ausgesagt, er hat Ihnen Geld gegeben?", führt die Richterin weiter an. "Das stimmt nicht", entgegnet der Angeklagte. "Er sagt sogar, er hat Ihnen 1.000 Euro gegeben, und ein Dritter, der auch dabei war, hat auch bezahlt." – K. bleibt dabei: 300 Euro vom Unbekannten aus dem Lokal, mehr sei für ihn nicht drinnen gewesen.

–"In Ihrer Wohnung wurden im Küchenkasten weitere 13 Gramm Kokain gefunden. Warum hatten Sie das?" – "Das habe ich an dem Tag bekommen." – "Welchen Plan haben Sie damit verfolgt? Wollten Sie es auch verkaufen? Selbst nehmen?" – "Ich wollte es selbst konsumieren." – "Nehmen Sie oft Kokain?" – "Nein, nicht so oft." – "Was wollten Sie mit den 300 Euro machen, die Sie angeblich als Kurier bekommen haben? Das frage ich deshalb, da es bei der richtigen Antwort eine Privilegierung geben könnte", trainiert Gnida für einen Nebenjob als Quizmasterin. "Ich wollte das Geld meiner Familie geben", lautet die Antwort, die rechtlich gesehen die falsche ist. "Wenn Sie gesagt hätten, Sie hätten damit Ihren Eigenbedarf an Suchtmitteln gedeckt, wäre der Strafrahmen geringer gewesen", klärt die Richterin den Angeklagten auf.

Der ebenso am 3. Oktober festgenommene Käufer wird aus der Untersuchungshaft vorgeführt und beteuert: "Ich habe den Angeklagten mein Lebtag noch nicht gesehen." Allerdings bestätigt er, damals unmittelbar vor dem Zugriff der Polizei von einem "jungen Mann" 261,3 Gramm Kokain gekauft zu haben – es muss sich also um den Angeklagten handeln. "Haben Sie dem jungen Mann Geld dafür gegeben?" – "Ja."

Einkaufstour für Kokain

Fairerweise muss man anmerken, dass auch der Wahrheitsgehalt des sich selbst beschuldigten Zeugens wohl eher mit Vorsicht zu genießen ist. So behauptet er beispielsweise, er habe das Kokain zum Eigenbedarf erworben und wollte damit heim nach Bosnien-Herzegowina fahren. "Sie kommen extra von Bosnien nach Wien, um für den Eigenbedarf zu kaufen?", kann die Richterin ihren Unglauben kaum verbergen. "Ja. Der dritte Mann war mein Fahrer." – "Und warum zahlt der laut Ihrer Aussage auch etwas, wenn es ja Ihr Eigenbedarf ist?", fragt Gnida nach, erhält aber keine wirkliche Antwort.

Der angebliche Fahrer wird ebenso aus der Untersuchungshaft vorgeführt und will keinen der beiden anderen Herren kennen. "Sie wurden ja mit dem Zeugen im Auto festgenommen?", hält ihm die Richterin vor. "Ja", erklärt der 49-Jährige, er habe den anderen zwar nach Wien gefahren, aber nichts von einem Drogengeschäft bemerkt. "Er hat gesagt, jemand schuldet ihm Geld, das muss er holen. Dann war er für eine halbe Stunde verschwunden", behauptet dieser Zeuge, der auch versichert, nichts mit der Angelegenheit zu tun zu haben.

Bleibt noch die Aussage des Bezirksinspektors, der den Deal beobachtet hat. Er sagt, der Angeklagte habe zunächst vom Käufer Geld übernommen und dann einen in Plastik verpackten Gegenstand übergeben. Auf die Frage Gnidas an den Angeklagten, was er vom Empfänger denn sonst bekommen haben könnte, bleibt K. dabei: "Der Polizist kann kein Geld gesehen haben, da es kein Geld gegeben hat." – "Was war es dann?" – "Ich weiß es nicht."

Verteidiger verweist auf Schicksalsschlag

Anwalt Philipp Haller gibt im Schlussplädoyer zwar zu, dass das Geständnis seines Mandanten zwar etwas holprig gewesen sei, will aber dennoch nicht ausschließen, dass K.s Version stimmt. Außerdem sei der Angeklagte unbescholten, führt er als Milderungsgrund an, und habe mit dem Tod seiner Gattin bei der Geburt auch einen Schicksalsschlag hinnehmen müssen, ersucht er um ein mildes Urteil.

Sollte er auf eine bedingte Strafe gehofft haben, wird er enttäuscht. Gnida verurteilt K. zu 20 Monaten Haft, sechs davon sind unbedingt. Seine Geschichte glaubt sie ihm nicht – es gäbe zwar durchaus Fälle, wo Kuriere ohne Inkassobefugnis eingesetzt würden, in diesem Fall spreche aber erstens das viele Bargeld und die Beobachtung des Polizisten dagegen. Eine familiäre Notlage billigt die Richterin dem Angeklagten zwar zu, dennoch: "Wir müssen schon noch, um ernstgenommen zu werden, zumindest eine teilbedingte Strafe verhängen", begründet sie ihr Urteil. Während K. die Entscheidung annimmt, gibt die Staatsanwältin keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 2.1.2024)