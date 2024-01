Am Ende geht Thiem als Verlierer vom Platz. AFP/WILLIAM WEST

Brisbane – Dominic Thiem hat den mit Spannung erwartenden Tennishit zum Jahresauftakt gegen Comebacker Rafael Nadal verloren. Der Niederösterreicher unterlag dem spanischen Altmeister am Dienstag in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Brisbane am Ende klar mit 5:7, 1:6. Für den 22-fachen Major-Sieger Nadal war es das erste Match seit 18. Jänner 2023, als er sich bei den Australian Open eine Hüftverletzung zugezogen hatte.

Im direkten Duell mit Thiem stellte der Spanier auf 10:6. "Heute ist ein emotionaler, wichtiger Tag für mich nach dem ohne Zweifel schwierigsten Jahr meiner Karriere", sagte Nadal im Siegerinterview, in dem er auch Worte für den unterlegenen Thiem übrig hatte. "Dominic hat auch harte Zeiten hinter sich, ich bin froh, ihn auf dem Court zu sehen. Ich wünsche ihm für die Saison alles Gute."

Gut angefangen, stark nachgelassen

Zu Beginn des Matches gaben sich beide Akteure bei eigenem Aufschlag keine Blöße und boten den Zusehern im Nordosten Australiens teilweise sehenswerte Ballwechsel. Rückkehrer Nadal war die lange Tourabstinenz kaum anzumerken, der bereits gut eingespielte Qualifikant Thiem hielt stark dagegen. Im entscheidenden Moment des ersten Satzes war Nadal allerdings zur Stelle. Beim Stand von 6:5 fand der Spanier erstmals Breakchancen vor, die vierte nutzte er nach knapp einer Stunde zum Satzgewinn.

Nadal ist zurück. AFP/PATRICK HAMILTON

Durchgang zwei begann dann ganz nach dem Geschmack Nadals. Ein frühes Break bescherte dem mit einer Wildcard ausgestatteten Spanier eine 3:0-Führung, ein weiteres zum 5:1 führte die Vorentscheidung herbei. Nach 1:28 Stunden verwertete Nadal seinen ersten Matchball. Thiem konnte indes nicht mehr an die großteils gute Leistung im ersten Satz anschließen. (APA, 2.1.2024)