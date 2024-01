Am Montag wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, der zufolge Somaliland Äthiopien Zugang zum Roten Meer gewähren möchte

Der Hafen Berbera wird für den Handel mit Saudi-Arabien und anderen Staaten in der Region genutzt. AFP/ED RAM

Mekelle (Tigray) / Addis Abeba – Die Regierung Somalias hat Pläne des Nachbarlandes Äthiopien und der abtrünnigen Region Somaliland als Angriff auf die eigene Souveränität verurteilt. Der Ministerrat des Landes am Horn von Afrika forderte nach einer Dringlichkeitssitzung, dass sich der Uno-Sicherheitsrat und die Afrikanische Union schnellstmöglich mit der Angelegenheit befassen sollten.

"Somaliland ist Teil der Republik Somalia, und Äthiopien hat internationale Normen verletzt", hieß es in einer Erklärung vom Dienstag. Somalia rief zudem seinen Botschafter aus Äthiopien zu Konsultationen nach Mogadischu zurück.

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed und Somalilands Präsident Muse Bihi Abdi hatten am Montag eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, der zufolge Somaliland Äthiopien einen Zugang zum Roten Meer gewähren will. Teil der Vereinbarung sei auch der Bau einer äthiopischen Militärbasis an der Küste Somalilands, hieß es.

Somaliland international nicht als unabhängiger Staat anerkannt

Somaliland, eine Region im Norden Somalias mit rund 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, hatte 1991 seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt, wird international aber nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Der Hafen Berbera wird für den Handel mit Saudi-Arabien und anderen Staaten in der Region genutzt.

Selbst die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab lehnte die Erklärung von Äthiopien und Somaliland ab. Diese unterstreiche die Pläne Äthiopiens, Somalia zu erobern, sagte ein Sprecher der Miliz. "Wir sind bereit, unser Land und unser Meer mit unserem Blut zu verteidigen." (APA, 2.1.2024)