In Wien werden die Bäume bis Mitte Jänner von der MA 48 eingesammelt, dann werden sie weiterverwendet. In den Bundesländern muss man sich früher trennen

Auf das nächste Weihnachtsfest muss man noch fast ein Jahr lang warten. Bis dahin überlebt es der alte Christbaum keinesfalls – außer er ist im Topf, dann hat er zumindest eine Chance. In Wien startete bereits am 27. Dezember das große Sammeln der Nadelbäume. Noch bis inklusive 14. Jänner hat man Zeit, den Baum aus dem Heim zu einer der 583 Sammelstellen zu bringen. Geht sich das nicht aus, muss man den Baum aber trotzdem nicht bis zum kommenden Jahr aufbehalten. Christbäume können das ganze Jahr über auf einem der 13 Wiener Mistplätze abgegeben werden.

Die von der MA 48 eingesammelten Bäume werden übrigens wiederverwertet: Die Wien Energie nutzt sie in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering zur Erzeugung von Strom und Fernwärme. Im vergangenen Jahr wurden von den Wiener Christbaumsammelstellen mehr als 140.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von knapp 750 Tonnen nach Pfaffenau gebracht. Die bei der Verbrennung entstandene Energie reichte laut Wien Energie aus, um damit einen Monat lang etwa 1.300 Haushalte mit Strom und rund 2.500 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen. Wichtig ist dabei nur, dass der Christbaumschmuck entfernt wird. Der hält auch noch bis Weihnachten 2024.

Die Pinzgauer Bergziegen in der Deponie am Rautenweg bekommen auch einen Anteil der Wiener Christbäume. PID / MA 48

Aber nicht alle Wiener Bäume werden verbrannt. Einige der Christbäume werden auch verfüttert – an die Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg.

Vors Haus auf dem Land

Auf dem Land – oder viel mehr im Land, im Burgenland nämlich – ist die Christbaumentsorgung mancherorts noch einfacher. Wie in der rund 3.000 Einwohner umfassenden Gemeinde Hornstein, wenige Kilometer von Eisenstadt entfernt. Wer dort seinen Christbaum nicht heimlich schon fürs Osterfeuer an einen trockenen Platz beseitegelegt oder ihn schon im Küchenherd endverwertet hat, legt ihn einfach bis zum 8. Jänner vors Haus – "gut sichtbar an der straßenseitigen Grundstücksgrenze, entlang der Fahrbahn" – im Idealfall so, dass die Nachbarn nicht drüberstolpern um der Verkehr weiterfließen kann. Dort holt den Baum dann die Gemeinde ab und bringt ihn zu ihrer Grünschnittsammelstelle. Das behinderungsfreie Deponieren der alten Christbäume funktioniert recht fiktionsfrei. Allein beim rechtzeitigen Hinauslegen der abgeputzten Bäume gibt es leichte Probleme. Leicht deshalb, weil die zwei Mitarbeiter der Gemeinde ohnehin rund drei Tage unterwegs sind, um die 300 bis 400 Bäume einzusammeln, wie Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP) erzählt. Da ist es dann zwar unangenehm, wenn eine bereits abgeerntete Straße noch einmal besucht werden muss, aber ein so großer Aufwand, dass man sich deswegen beschwere, sei das auch nicht. Unterm Strich gilt gar: "Es ist ein guter Service, bei dem allen geholfen ist und der gut ankommt", sagt der Bürgermeister. Und die Kosten dafür – die Mitarbeiterstunden und die paar Kilometer auf der Pritsche – sind für den Erfolg überschaubar.

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) beim Fototermin für die Christbaumsammelaktion. Stadtgemeinde Eisenstadt

Um den metropolen Vergleich zu haben: In der kleinsten Großstadt der Welt, in Eisenstadt, funktioniert die Christbaumentsorgung ähnlich wie in Hornstein. Man legt den Baum vor die Tür, und die Gemeinde holt ihn ab. Allerdings dauert das in Eisenstadt nicht zwei, drei Tage, sondern zwei Wochen. Die 32 Tonnen Bäume werden anschließend gehäckselt und in der städtischen Kompostieranlage weiterveredelt.

Heizen mit nackten Bäumen

In Salzburg holt der Abfallservice der Stadt die ausgedienten Christbäume ebenfalls ab und entsorgt sie – kostenlos. Dazu müssen die Bäume nur rechtzeitig an einem gut zugänglichen Ort, etwa neben den Mülltonnen, bereitgestellt werden. Der Baum muss aber nackt sein, also Lamettareste oder Baumbehang komplett entfernen. Auf der linken Salzach-Seite werden die Bäume am Montag, den 8. Jänner abgeholt, auf der rechten eine Woche später, am 15. Jänner. Hat jemand den Abholtermin versäumt, kann er den zerrupften Baum auch in den Recyclinghof bringen.

In Salzburg werden die Christbäume kostenlos vom Abfallservice der Stadt abgeholt. Stadt Salzburg

Aus den alten Christbäumen wird dann im Biomasseheizkraftwerk der Salzburg AG in Wals elektrische Energie und Fernwärme erzeugt. Im Schnitt werden jedes Jahr allein in der Stadt Salzburg fast 100 Tonnen Christbäume gesammelt. (glu, ook, ruep, 3.1.2024)