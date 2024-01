Der neue Leiter von Wuk performing arts bringt frischen Wind in das Programm des Wiener Kulturzentrums. Was hat der Grazer seinem Publikum zu bieten?

Seine Aufgabe als Kurator sei es, "die Wichtigkeit dieser Themen zu erkennen", die Kunstschaffende zu ihm bringen, sagt Wuk-Performing-Arts-Kurator Andreas Fleck. Apollonia Theresa Bitzan

Eine neue Generation von Performing-Arts-Kuratierenden beginnt die Wiener Institutionen zu erobern. Zum Beispiel Andreas Fleck. Er ist vergangenen Mai als neuer künstlerischer Leiter der Programmabteilung Performing Arts des Wiener Werkstätten- und Kulturhauses Wuk angetreten, am Freitag und Samstag stellt er nun endlich mit einem Neujahrskonzert des Schmusechors sein Einstandsprogramm vor.

Wer ist dieser Mann? An diesem sonnig-kühlen Wintervormittag im Dezember herrscht im Wuk geschäftiges Treiben. Den Vorabend hat ein von einer irischen Whisky-Firma ausgerichtetes Musikfestival erheitert, dessen Hinterlassenschaften nun der Ausstattung für ein Silent-Disco-Event weichen müssen. Außerdem wird noch an einem Außenlift gewerkt, denn das Wuk befindet sich im Endspurt eines größeren Umbaus. Aus einem der Hof-Eingänge kommt Fleck von einem Termin.

Als 1981 im Gebäude einer ehemaligen Lokomotivfabrik und des nachmaligen Technik- und Gewerbemuseums als Kulturzentrum eröffnet wurde, war Fleck noch nicht auf der Welt. Als frischgebackener Leiter wirkt der 1985 in Graz Geborene aber wie jemand, dem man Kind und Kegel anvertrauen kann: freundlich, überlegt, umsichtig. Keiner der gerissenen Kuratoren-Hipster von früher mit Hornbrillen und demonstrativem Durchblick. Aufgewachsen ist er in Deutschlandsberg – "Kernöl und Schilcher" – und nach der Schule nach Wien übersiedelt. Erst wollte er in die Werbung, hat sich’s aber rechtzeitig anders überlegt und ein Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft gestartet. Nach dem Abschluss absolvierte er einen zweiten Master in Frankfurt am Main und Brüssel.

Brut, Brüssel, Schauspielhaus

Noch während des Wiener Studiums kam er in Kontakt mit Haiko Pfost, dem damaligen Co-Leiter des Brut-Theaters, der 2008 Studierende zur Produktion einer Festivalzeitung anheuerte. Fleck machte mit und blieb "im Brut picken", wie er sagt. Arbeitete erst in der Garderobe, dann als Produktionsassistent und -leiter.

Als er später von Brüssel nach Wien zurückkam, lähmte die Pandemie den Kulturbetrieb, aber Fleck konnte als Dramaturg bei Nesterval andocken. Sein Projekt Justitia! Identity Cases im Regiekollektiv mit unter anderem Gin Müller wurde 2023 für den Nestroy für die beste Off-Produktion nominiert. Und am Wiener Schauspielhaus unter Tomas Schweigen machte er Dramaturgie beim Schauspielhaus-Wien-Hotel-Projekt.

Vor kurzem ist Andreas Fleck Vater einer Tochter geworden. Sein Kind innerhalb der Diskursvielfalt aufwachsen zu sehen, wie sie sich im Wuk niederschlägt, findet er zwar schön, aber: "Im Moment überlegen wir – halb im Scherz –, dass sie eigentlich die Post-Letzte-Generation ist. Das gibt ein sehr trauriges Bild ab. Aber andererseits hat es ja immer geheißen, dass die Zukunftsperspektiven für künftige Generationen trist sind."

"Offene Denkprozesse"

An der Arbeit mit Theater schätzt Fleck "die offenen Denkprozesse" und den Freiraum, "politisch zu denken". Erst habe er seinen Platz als Produktionsleiter hinter der Bühne gesehen, wollte "die Umsetzung von Gedanken anderer möglich machen". Das war dann doch zu wenig. In der Position des Programmgestalters schaut er jetzt, welche Themen die Stadt bereithält: "Synergetisches Arbeiten, Verbindungen spüren und damit politische Statements setzen, das interessiert mich."

Was das heißt? Im Wuk will Andreas Fleck Verknüpfungen zwischen Projekten und Communitys herstellen. Ein Beispiel dafür sei die Eröffnung mit dem Neujahrskonzert 2024 des Schmusechors: "Man hätte auch einfach ein cooles Konzert machen können. Aber ich finde die Möglichkeit besser, Verweise auf andere Kunstsparten zu setzen, indem Performances eingebunden werden und Leute auf die Bühne kommen, die später im Programm wieder auftauchen." Im Unterschied zum traditionellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird jenes im Wuk von einer Frau, nämlich Verena Giesinger, dirigiert. Beide Termine sind bereits ausverkauft.

Kunstschaffende "bringen Themen", sagt Fleck. Seine kuratorische Aufgabe sei es, "die Wichtigkeit dieser Themen zu erkennen." Ein Kurator sei kein Metakünstler: "Man darf sich nicht zu sehr selbst verwirklichen wollen." Eines seiner größten Anliegen ist, unser "patriarchales System, das in alle Strukturen hineinwirkt, neu zu denken. Darüber mache ich mir privat viele Gedanken, und es interessiert mich künstlerisch." Daher konzentriert er sich auf feministische und queere Themen sowie die Reflexion von Nachhaltigkeit im Theater. (Helmut Ploebst, 3.1.2024)