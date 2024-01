Albtraum: Der totgeglaubte Ehemann kehrt in einem Video zurück. In Spielfilmlänge wäre da womöglich mehr herauszuholen gewesen

Joanna Lumley und Michelle Keegan in "In ewiger Schuld". Vishal Sharma/Netflix

Es gab eine Zeit, da produzierte Netflix laufend Serien, die man gesehen haben musste. Mit "Lilyhammer", "House of Cards", "Orange Is the New Black", "Bloodline" sicherte sich die Plattform ihre Marke und ihre Abos. Ein enormes Investment sorgte dafür, dass die Serien mittlerweile wie Schwammerln aus dem Boden wachsen. Leuchttürme blinken vereinzelt auf, dazwischen gibt es vieles, das man sich ansehen kann, aber nicht gesehen haben muss. In die Kategorie fällt die achtteilige britische Krimiserie "In ewiger Schuld".

Worum geht's?

Mary (Michelle Keegan) hat schon viel ertragen müssen. Erst kam die Schwester ums Leben, jetzt der Mann, Joe (Richard Armitage), Liebe ihres Lebens. "Du solltest dir Hilfe suchen", rät die Schwiegermutter (Joanna Lumley). Mary weiß, und ihr Blick verrät: Sie meint es nicht ganz ehrlich.

Als ob das nicht schon unangenehm genug wäre, taucht auf einem Sicherheitsvideo plötzlich der Ehemann wieder auf und umarmt das gemeinsame Kind – zu einem Zeitpunkt, da er schon tot war. Die Nanny weiß etwas, andernfalls würde sie Maya nicht mit Pfefferspray attackieren. Danach ist das Video weg. Hat es die Aufnahme jemals gegeben, oder halluziniert die Ehefrau? Kommissar Sami (Adeel Akhtar) glaubt Letzteres. Die Trauer raubt ihr den Verstand.

Ganz erklären kann sich Sami den Aussetzer allerdings auch nicht, zumal er selber welche hat. Warum er wie aus dem Nichts einen Unfall baut und sich an nichts erinnern kann, ist ein Rätsel. Der Alkohol kann es nicht sein, Sami ist mehr als 1.278 Tage trocken. Damit das nicht mehr passiert, bekommt der ältere Ermittler den jungen, ehrgeizigen Marty zur Seite. Es wird anstrengend.

Wer hat Joe ermordet? Die zwei Männer, die das Paar auf offener Straße überfallen haben, so wie Maya es erzählt? Oder die Waffenliebhaberin Maya selbst, nachdem sich zeigt, dass sowohl bei diesem Mord als auch dem früheren an Mayas Schwester Claire der Schuss aus ein und derselben Waffe abgefeuert wurde? Und wie hängt die Schwiegermutter, Familienvorstand eines mächtigen Pharmakonzerns, mit drinnen? Hat es mit der Vergangenheit Mayas als Army-Soldatin zu tun, die für den Tod von Zivilisten verantwortlich sein soll? Und lebt Joe nun, oder ist doch alles Spinnerei?

Wer hat's gemacht?

"In ewiger Schuld" (OT: "Fool Me Once") entstammt einem Deal zwischen Netflix und dem US-Schriftsteller Harlan Coben. Mit Serien wie "Ich schweige für dich", "Wer einmal lügt", "Safe" und "Das Grab im Wald" ist "In ewiger Schuld" bereits die achte Serie des 61-jährigen US-amerikanischen Thrillerautors.

Zahlt sich das aus?

"In ewiger Schuld" bewegt sich auf bekannten Krimipfaden, aber just, wenn man glaubt, alles voraussehen zu können, kommt die nächste Überraschung. Die Spannung aufrechtzuhalten tut sich dieses achtteilige Krimiepos allerdings sichtlich schwer. In Spielfilmlänge wäre da womöglich mehr herauszuholen gewesen. Joanna Lumley, bekannt als ewige Wodkadrossel aus "Absolutely Fabulous", steht die Rolle der bösen Schwiegermutter auch nur halbgut. Das Ende ist von fast schockierender Plattheit. Ein Fall für die schnelle Bingeküche. (Doris Priesching, 4.1.2024)