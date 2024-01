Wien – Die Sendung "Krieger und Baumeister" aus der Dokureihe "Österreichs ganze Geschichte" führt derzeit das Ranking der meistgesehenen Sendungen auf der neuen Streamingplattform ORF On an. Es folgen die Episode 13 der RTL+-Serienversion von "Sisi", Folge 16 kommt auf Platz drei, und auf Rang vier findet sich die erste Folge der neuen ORF-Serie "Biester". In den Top 15 tummeln sich insgesamt gleich sechs "Sisi"-Folgen und fünf aus der Reihe "Österreichs ganze Geschichte". Wie viele Abrufe die jeweiligen Formate generieren, möchte der ORF nicht sagen.

Die Startseite von ORF On: Die Serie "Biester" soll die Abrufe ankurbeln. Screenshot/ORF On

Zahlen würden nicht veröffentlicht, heißt es auf Anfrage des STANDARD: "Die tageweise Kommunikation einzelner Nutzungszahlen ist aufgrund der Tatsache, dass es sich bei ORF On, das die TVthek im April 2024 ablösen wird, noch um eine (unverlinkte) Testversion handelt und der überwiegende Teil der Abrufe über die 'gelernte' ORF-TVthek läuft, wenig aussagekräftig." Die prominentesten Plätze auf der Startseite teilten sich am Dienstag die Serien "Biester" und "Sisi", der Krimi "Die Toten vom Bodensee" sowie die Dokureihe "Österreich – die ganze Geschichte".

Archivschätze wie "Am Schauplatz"

Wie mehrfach berichtet, soll ORF On als Drehscheibe des multimedialen ORF fungieren. Dank des neuen ORF-Gesetzes wird die Sieben-Tage-Regelung, die Inhalte in der ORF-TVthek zeitlich limitierte, obsolet. Videobeiträge und Sendungen können statt bisher sieben Tage nach TV-Ausstrahlung bis zu sechs Monate, Nachrichten und Sport bis zu 30 Tage und Archivangebote ohne Begrenzung online bleiben. Unter den Archivangeboten stellt der ORF etwa 28 Folgen des Reportageformats "Am Schauplatz" auf Abruf bereit oder 99 "ZiB 2"-Interviews. Ein Schwerpunkt des Archivs ist unter "Zeitgeschichte" mit 608 Videos subsumiert.

Ermöglicht wurde dem ORF auch, Inhalte "online first" und nach Auftragsvorprüfung "online only" bereitzustellen – wie derzeit etwa die Serie "Biester" mit allen zehn Folgen der ersten Staffel der "Vorstadtweiber"-Nachfolgeserie von Uli Brée. Da der ORF Produktionen wie "Biester" laut ORF-Gesetz zuerst im linearen Fernsehen zeigen muss, rückte der öffentlich-rechtliche Rundfunk die erste Folge bereits am 24. Dezember mitten in der Nacht um 3.40 Uhr ins Programm.

Alle "Vorstadtweiber" auf Abruf

Wohl um die Abrufzahlen in die Höhe zu treiben, starten die – derzeit noch werbefreien – Inhalte automatisch, wenn Userinnen und User auf die Überblicksseite der jeweiligen Kategorie klicken. Bei den Serien sind etwa alle Staffeln der "Vorstadtweiber", von "Walking on Sunshine" und die Folgen der Mystery-Serie "Schnee" verfügbar.

Die Late-Night-Kabarettsendung "Willkommen Österreich" wird künftig bereits ab 20 Uhr des Ausstrahlungstags zu sehen sein – analog zum ZDF, wo beispielsweise Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" auch immer um 20 Uhr in der Mediathek verfügbar ist, obwohl die Sendung linear erst um 23 Uhr auf dem Programm steht. Für das Live-Programm wird bis April 2024 noch auf die ORF-TVthek, die danach Geschichte sein soll, verlinkt. (omark, 2.1.2024)