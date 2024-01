Weiterlesen

China verärgert Indien und südostasiatische Nachbarn mit neuer offizieller Karte (September 2023)

Hinter Vietnams "Barbie"-Boykott steckt beinharte Geopolitik (Juli 2023)

Links

Stars and Stripes: Air Force plans return to WWII-era Pacific airfield on Tinian

CNN: US Air Force to reclaim Pacific airfield that launched atomic bombings as it looks to counter China

Merkur: China im Visier: USA wollen Atombomben-Flugplatz wieder in Betrieb nehmen

AFP/Barron´s: China Tensions Rising, US Revives WWII-era Pacific Airfield