20.15 KRIMI

Nur die Sonne war Zeuge (Plein soleil, I/F 1960, René Clement) Nach der Vorlage von Patricia Highsmith: Alain Delon tötet als hinterhältiger, aber talentierter Mr. Ripley seinen Freund und führt mit dessen Identität ein luxuriöses Leben. Vielleicht nur ein beinahe perfekter Mord, aber in jedem Fall eine perfekte Verfilmung eines exzellenten Krimis. Bis 22.10, Arte

20.15 ABENTEUER

Ruf der Wildnis (The Call of the Wild, USA/CDN 1996, Peter Svatek) Wieder mal ein Hund als gefeierter Protagonist (hier: Buck), der sich in Zuschauerherzen wedelt. Frei nach Jack London. Bis 21.45, ORF 1

21.45 EBERHOFER-KRIMI

Sauerkrautkoma (D 2018, Ed Herzog) Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird nach München in die Abteilung von "Thin Lizzy" Mayerhofer (Nora Waldstätten) versetzt und muss sich bei seinem Spezi Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) einmieten. Im gestohlenen Auto seines Vaters (Eisi Gulp) wurde eine Leiche gefunden. Fünfter Teil der Verfilmungen von Rita Falks Eberhofer-Romanen. Bis 23.15, ARD

21.55 KOMÖDIE

Fantomas gegen Interpol (Fantômas contre Interpol, F/I 1965, André Hunebelle) Louis de Funès jagt auf gewohnt lustige Art den blaugesichtigen Verwandlungsverbrecher Fantomas. Jean Marais hilft als Reporter Fandor und spielt spannenderweise auch den Gejagten. Bis 23.30, ZDF Neo

22.50 NACHBARSCHAFT

Keine halben Sachen (The Whole Nine Yards, USA 2000,

Jonathan Lynn) Der kürzlich verstorbene Friends-Star Matthew Perry als Zahnarzt und Weichei und Bruce Willis als Mafiakiller im Vorruhestand treffen als Nachbarn aufeinander. Wer da wen in den Wahnsinn treibt, lässt sich nicht so klar sagen. Bis 00.45, Kabel eins

Ein Mann und sein Pferd: Hans Löw in Ulrich Köhlers Film "In My Room", zu sehen um 0.20 Uhr auf Arte. Foto: WDR / © Patrick Orth

0.20 MENSCHENLEER

In My Room (D 2018, Ulrich Köhler) Als der desillusionierte Kameramann Armin (Hans Löw) eines Morgens in seinem Heimatort in der deutschen Provinz aufwacht, scheint er der einzige Mensch auf Erden zu sein. Ulrich Köhler spielt ein klassisches Science-Fiction-Motiv als kluge Meditation über die Freiheit durch. Bis 2.15, Arte