Es muss gar nicht so viel sein. Schon ein wenig Bewegung reicht aus, um das Gehirn gesundheitlich zu unterstützen. Foto: APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Es ist der dritte Tag des Jahres, und die Neujahrsvorsätze sind bei vielen von uns bereits bis zur Unkenntlichkeit erodiert. Es ist ja auch wirklich nicht der ideale Zeitpunkt für Selbstexperimente, ganz besonders wenn man den eigenen Körper wieder an Sport heranzuführen versucht. Tatsächlich haben spätestens Anfang Februar zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ihre diesbezüglichen Pläne schon wieder ad acta gelegt, wie eine Umfrage aus der Vor-Corona-Ära zeigte. Es gibt kaum Gründe dafür anzunehmen, dass dies 2024 anders sein sollte.

Ein bisschen Sport

Aber vielleicht motiviert da eine aktuelle Studie aus den USA, etwas rascher (oder überhaupt) in die Gänge zu kommen: Eine Gruppe um Cyrus Raji von der Washington University in St. Louis, Missouri, hat nun einen Zusammenhang zwischen körperlicher Betätigung und der Größe von bestimmten Gehirnarealen beobachtet, die für das Gedächtnis und die Lernfähigkeit zuständig sind. Um eine positive Wirkung auf unseren Denkapparat zu erzielen, muss der Sport nicht einmal übermäßig intensiv ausfallen, wie die Forschenden im "Journal of Alzheimer's Disease" berichten.

Das Team analysierte für seine Studie Magnetresonanztomografiescans der Gehirne von 10.125 Personen. Jene Menschen, die regelmäßig sportlich aktiv waren oder das zumindest von sich behaupteten, zeigten in bestimmten Regionen des Gehirns ein signifikant größeres Volumen.

Gesund für die grauen Zellen

Zu diesen Gehirnarealen gehörten der Frontallappen, der für die Entscheidungsfindung zuständig ist, und der Hippocampus. Letzterer ist für die Überführung von Inhalten aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zuständig. Mit anderen Worten: Ohne den Hippocampus kann der Mensch keine Erinnerungen generieren. Darüber hinaus untersuchte das Team auch das Gesamtvolumen der grauen Gehirnsubstanz, die bei der Informationsverarbeitung hilft, sowie das der weißen Substanz, die für Verbindungen sorgt.

Die Verbindung zwischen Bewegung und Gehirn ist nach Ansicht der Forschenden augenfällig gewesen: "Wir haben festgestellt, dass selbst ein moderates Maß an körperlicher Aktivität – beispielsweise wenn man weniger als 4.000 Schritte pro Tag zurücklegt – einen positiven Effekt auf die Gesundheit des Gehirns hat", erklärte David Merrill vom Pacific Neuroscience Institute Brain Health Center in St. Louis, Ko-Autor der Studie.

Im Alter immer wichtiger

Freilich sei das Volumen der entsprechenden Gehirnareale nicht automatisch gleichbedeutend mit einer verbesserten Funktionalität, so die Forschenden. Aber als Indikator für positive Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten kann man das Phänomen allemal werten. Es sei also durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, dass sich Gedächtnis und Lernfähigkeit durch körperliche Aktivität verbessern lassen.

Gewissen Gehirnarealen scheint regelmäßige Bewegung besonders gut zu tun. Foto: imago/Science Photo Library

Auch dazu, wie dieser Zusammenhang physiologisch aussehen könnte, haben Raji und Team einige Ideen: So würde regelmäßige körperliche Betätigung etwa die Durchblutung des Körpers (einschließlich des Gehirns) verbessern, und auch die Produktion bestimmter Proteine, die die neurologischen Funktionen fördern, würde sich dadurch erhöhen.

Dies ist umso wichtiger, je älter wir werden, erklärte Raji. Ab einem gewissen Alter würde die Wahrscheinlichkeit für neurodegenerative Erkrankungen steigen. Ein größeres Volumen gewisser Gehirnregionen könnte also auch den kognitiven Abbau verzögern, der beispielsweise mit Alzheimer einhergeht.

Bestätigung früherer Studien

Das ist keineswegs neu, denn bereits frühere Untersuchungen konnten nachweisen, dass ein Zusammenhang zwischen einem höheren körperlichen Aktivitätsniveau und einem geringeren Demenzrisiko existiert. Die Studien reichen zwar nicht aus, um eine direkte Kausalität zu beweisen, eine bestimmte Art von Beziehung sei aber nicht von der Hand zu weisen, so Raji.

"Unsere Arbeit unterstützt frühere Studien, die zeigen, dass körperliche Aktivität gut für das Gehirn ist", betont der Radiologe und Neurowissenschafter. "Bewegung senkt nicht nur das Demenzrisiko, sondern trägt auch dazu bei, die Größe des Gehirns zu erhalten, was im Alter von entscheidender Bedeutung ist." Vielleicht sollte man sich das in Erinnerung rufen, wenn man beschließt, die Umsetzung der sportlichen Neujahrsvorsätze lieber doch noch eine Weile aufzuschieben. (tberg, 3.1.2024)