Das Betriebssystem und insbesondere seine laufende Aktualisierung sind bei Fernsehern meistens ein Stiefkind. LG Electronics

Von Apple kennt man es schon lang, erst im Herbst ließ Google auch damit aufhorchen: Unter renommierten Smartphoneherstellern gehört es zum guten Ton, dass ihre Hardware auch möglichst lange mit der aktuellsten Software versorgt wird. Für das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro bedeutet das zum Beispiel sieben Jahre lang garantierter Support. Diesem Beispiel scheint nun der koreanische Elektronikhersteller LG in einer anderen Branche zu folgen: Wer einen Fernseher aus dem Modelljahr 2024 kauft, erhält die Garantie, dass der Smart-TV fünf Jahre lang die aktuellste Version des Betriebssystems WebOS erhält.

Hinsichtlich Software ist der Markt für Smart-TVs weitgehend eine vernachlässigte Ödlandschaft – viele Nutzerinnen und Nutzer mussten sich in der Vergangenheit aufgrund seltener oder gar nicht vorhandener Updates spätestens in den Folgejahren der Anschaffung mit veralteten Betriebssystemen herumschlagen. Oder als antiquierte Notlösung auf externe Hardwarelösungen wechseln – dass der smarte Part des Fernsehers vom Gerät entkoppelt sein muss, entspricht aber auch nicht der Alltagsrealität der meisten Haushalte. Naheliegend also, dass hier akuter Handlungsbedarf seitens der Hersteller besteht.

Im Vorfeld der US-amerikanischen Elektronikmesse CES hebt Branchengröße LG nun sein sogenanntes "Re:New"-Programm hervor. Es sieht vor, dass Kunden mit dem Kauf eines neuen LG-Fernsehers künftig fünf Jahre lang immer das garantiert aktuellste Nutzererlebnis erhalten werden. Das Versprechen gilt für alle Smart-TVs von LG, die im Jahr 2024 und später hergestellt werden und soll den Nutzern die Gewissheit bieten, dass ihre Investition über einen längeren Zeitraum hinweg aktuell und sicher bleibt. Kleiner Wermutstropfen: Auch wenn es der verbaute Prozessor bei manchen älteren Modellen erlauben würde, ist das Programm nicht für Modelle aus den Vorjahren gültig.

Auch lässt sich vortrefflich über die Qualität des Betriebssystems von LG streiten und argumentieren, dass nicht jeder Nutzer mit der Steuerung des Betriebssystem über den Mauszeiger, wie es WebOS ermöglicht, zurechtkommt. Andere Konsumentinnen und Konsumenten wiederum werden darauf schwören, dass sie grundsätzlich so wenig wie möglich mit dem Betriebssystem zu tun haben wollen, also von dieser Initiative gar nicht profitieren würden. Tatsächlich ist diese Zusage dennoch bemerkenswert, weil sie einen Präzedenzfall für die Branche darstellt – und andere Hersteller dazu veranlassen könnte, diesem Beispiel zu folgen. Das Betriebssystem muss einfach auch für Fernsehgeräte in den Fokus rücken.

WebOS 24 und neue QNED-Modelle

Apropos Betriebssystem: Für die nächste Version WebOS 24 plant LG mehrere Neuerungen. Diese versprechen neben weniger Werbefläche vor allem individuelle Nutzerprofile, eine stark überarbeitete Benutzeroberfläche mit dynamisch angepassten Elementen (sogenannten Quick Cards) für eine verbesserte Navigation sowie eine verstärkte Integration von Diensten wie Apple AirPlay und Google Chromecast.

Nicht zuletzt sollen die neuen Funktionen auch darauf abzielen, die Barrierefreiheit zu verbessern – insbesondere in den Menüeinstellungen, aber auch bei der Bereitstellung von KI-gestützten Bedienungsanleitungen zur Problemlösung. Vorerst nur in Korea und den USA verfügbar sein wird die sogenannte Voice ID Recognition: Das Gerät erkennt die Stimme des aktuellen Nutzers und individualisiert dementsprechend die Einstellungen des Fernsehers.

Die Ankündigung erfolgte nach einem kurzen Vorgeschmack des Herstellers auf die neue Generation von QNED- und Mini-LED-TVs, die erstmals auch in einer Bildschirmdiagonale von bis zu 98 Zoll (knapp 249 Zentimeter) verfügbar sein wird. Zu den Neuerungen zählt auch, dass die LED-Modelle des Herstellers schnellere Prozessoren erhalten, die in Kombination mit tiefgreifenden Deep-Learning-Algorithmen für diese Geräteklasse ein neues Level an Bildqualität versprechen. Besonders die fortgeschrittene Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung (Advanced Local Dimming) soll in Kombination mit der Quantum-Dot-Technologie eine besonders hohe Detailtreue und Farbintensität gewährleisten.

LG selbst sieht die QNED-Modelle aber auch "nur" als Midrange seines TV-Portfolios an, die Königsklasse stellen immer noch die OLED-Fernseher dar – eine Technologie, bei der LG seit Jahren Marktführer ist. Die Speerspitzen der OLEDs werden heuer in Form des M4 und des G4 auch auf der CES debütieren. Leider bleibt es auch hier über technische Details hinaus vorerst bei einem Vorgeschmack: Das vollständige Line-up und – nicht ganz unwichtig – die Preise für den deutschsprachigen Raum werden voraussichtlich erst im März bekanntgegeben. (bbr, 3.1.2024)