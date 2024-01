Krimiserien-Junkies kennen sicher die Produktion Manhunt von 2017, in der es um einen FBI-Profiler geht, der entscheidend zur Ergreifung des Terroristen Ted Kaczynski, des "Unabombers", beitrug. Leider ging im Windschatten dieser formidablen US-amerikanischen Serie eine andere unter – zumindest bei mir. Sie ahnen es schon: Auch diese heißt Manhunt, wurde in Großbritannien produziert und startete 2019. Nur die Götter (aber offensichtlich nicht diverse Marketingexperten und -expertinnen) wissen, warum man sich nicht einen anderen Namen für dieses Opus ausdachte. So wird’s übersehen – dabei es ist tatsächlich sehr sehenswert.

"Manhunt" mit Martin Clunes. Amazon Prime

Naheliegend ist, dass es um die Jagd auf einen Kriminellen geht – in Staffel 1 auf einen Serienmörder, in Staffel 2 um einen Einbrecher und Vergewaltiger. Beide Staffeln basieren auf echten Fällen des Londoner Ermittlers Colin Sutton, der seine Memoiren zu Papier und nun auf die TV-Schirme brachte. Und dies ist sehr gelungen, die Macher halten sich weitgehend an das echte Polizistenleben: mühsame Ermittlungen, Sackgassen, Ratlosigkeit, Budgetdruck und, und, und.

Vordergründig mag enttäuscht sein, wer sich einen rasanten, messerspitzen Showdown erwartet haben sollte. Nichts da. Zum Erfolg führen Beharrlichkeit, Intelligenz, Umsicht. Manhunt porträtiert einen unglaublich normalen Polizisten, der – wäre sein Leben anders verlaufen – vielleicht auch Steuerprüfer hätte werden können. Dieser wird großartig von Martin Clunes (Shakespeare in Love, 1998; Doc Martin, 2004–2022) verkörpert, aber auch das restliche Ensemble brilliert – unglaublich wichtig bei einer kammerspielartigen Inszenierung wie dieser. Jede Rolle passt. Krimi einmal anders? Gern in dieser Form – zumindest ab und zu. (Gianluca Wallisch, 3.1.2024)