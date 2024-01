Was gelingt Österreich bei der Fußball-EM? Und was bei den Olympischen Spielen? Schafft Thiem den Anschluss? Kann Gall bei der Tour de France auftrumpfen? Holt Österreichs Skifahrt wieder Kristall?

Coach Ralf Rangnick ist Österreichs Ass im Anzug. APA/GEORG HOCHMUTH

Euro 2024: Österreich soll nicht mit Anstand verlieren

Ab 14. Juni rollt die Fußball-liebe durch Deutschland. Ja, Fußballliebe, so heißt der offizielle Spielball der Euro 2024. Der Name nährt die Hoffnung, dass der Fußball nach der grotesken WM in Katar seine Würde wiederherstellt. Zuerst der Traum, dann der Reality-Check. In Österreich hat die Vorfreude im Dezember drei Dämpfer erlitten. Frankreich, Niederlande, Kreuzbandriss. So stand das nicht am Wunschzettel.

Das Team von Trainer Ralf Rangnick geht als Außenseiter in die Spiele der Gruppe D, egal ob Kapitän David Alaba nun fit wird oder nicht. Die Mannschaft wird über ihre Grenzen gehen müssen. Und das ist nicht gerade eine österreichische Spezialität. Das Team schlägt sich entweder unter Wert, siehe EM 2016, oder dem Wert entsprechend, siehe EM 2021.

Für Europas Nummer 13 ist das Achtelfinale programmiert. Übersteht Rangnick mit seiner Mannschaft die Gruppenphase, hat er die Pflicht erfüllt. Mehr darf man nicht erwarten, aber wohl erhoffen. Was wäre das für eine Story, wenn das Team über sich hinauswächst und das Viertelfinale erreicht? Man muss nicht immer mit Anstand verlieren. Österreich hat die Spieler, den Trainer, die Fans. Also wann, wenn nicht jetzt? (Philip Bauer)

· STANDARD-Tipp: Österreich erreicht das Achtelfinale und scheidet dort heroisch aus.

Die Alexandris führen Österreichs Olympiateam an. REUTERS

Olympische Spiele: Medaillen auf der größten Sportbühne

Österreichs Sportprofis haben noch ein halbes Jahr Zeit, um in Olympiaform zu kommen. Paris hat noch ein halbes Jahr Zeit, Bettwanzen zu bekämpfen, die die Stadt nicht loswird. Am 26. Juli steigt die Eröffnungsfeier auf der Seine.

Vor drei Jahren gab es für Österreich sieben Medaillen und damit die dritterfolgreichsten Sommerspiele überhaupt. Das kann getoppt werden: Seit Tokio 2021 gewannen Österreichs Aktive in olympischen Disziplinen elf Medaillen bei Weltmeisterschaften. Kandidatinnen auf Gold sind die Synchronschwimmerinnen Anna Maria und Eirini-Marina Alexandri. Jakob Schubert und Jessica Pilz greifen im Klettern nach Edelmetall. Alexander Schmirl ist Weltmeister im Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf.

Medaillenchancen gibt es zumindest auch im Segeln, auf dem Rad, mit Golfschlägern und dem Diskus. Aktuell umfasst das Team 35 Sportlerinnen und Sportler, am Ende dürften es rund 70 werden. Der US-Rapper Snoop Dogg wird für den TV-Sender NBC aus Paris berichten. Bettwanzen kann man nicht ausräuchern. Beides mag nichts miteinander zu tun haben, aber beides stimmt. (Lukas Zahrer)

· STANDARD-Tipp: Österreichs Olympia-Team holt acht Medaillen, davon drei in Gold.

Dominic Thiem ist auf der Suche nach Konstanz. AP/Tertius Pickard

Tennis mit Thiem: Mühsam nährt sich das Eichhörnchen

Dominic Thiems Weg zurück aus dem Tief begleitet Österreichs Sportlandschaft wie eine hartnäckige Verkühlung: Da denkt man kurz, die Atemwege sind frei, schon rotzt man sich wieder aus dem Bett. Es ist konstant mühsam. Und weil Konstanz das Um und Auf eines Tennisspielers ist, ist Thiem noch lange nicht dort, wo er einmal war.

Nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause auf die Tour zeigte der Niederösterreicher vorerst zumindest konstant schwache Leistungen. Das ist nicht mehr so. Immer wieder flackern die heroischen Zeiten der Vergangenheit in den Schlägen und den Performances des US-Open-Siegers von 2020 auf. Was fehlt, ist die Konstanz. Und doch stellen sich viele, die bei Thiems Erfolgen mitgefiebert haben, die Frage: Wird das noch einmal was?

Die Zeit arbeitet jedenfalls gegen den 30-Jährige: Thiems Generation spürt schon lange den heißen Atem der Jungen im Nacken. Und doch geben Thiems Leistungssteigerungen Grund zur Hoffnung. Womöglich wird es mit einem Grand-Slam-Turniersieg heuer, oder überhaupt, knapp, aber Österreichs bester Tennisspieler wird 2024 für Glanzmomente sorgen. (Andreas Hagenauer)

· STANDARD-Tipp: Dominic Thiem beendet das Jahr als 56. der Weltrangliste.

Cornelia Hütter ist auf dem Sprung nach ganz oben. EPA

Ski alpin: Rasen um die Glitzerkugeln

Nach zwei Saisonen ohne Kristall käme ein Erfolg in zumindest einer der Disziplinenwertungen für die leidende Skination sehr recht. Leider ist mit Marco Schwarz der aussichtsreichste des Teams Ski Austria nach einem Kreuzbandriss aus dem Rennen. Schwarz war 2020/21 (Slalom) neben Vincent Kriechmayr (Super-G) und Katharina Liensberger (Slalom) einer von drei Kugelgewinnern für Österreich.

Während Liensberger noch ihre Form vergangener Tage sucht, hängt Kristall für Kriechmayr auch diesmal nicht zu hoch. Er ist im Super-G-Weltcup nicht zuletzt wegen seines feinen Stils, der ihm auch den Sieg in Gröden einbrachte, erster Verfolger des Schweizers Marco Odermatt. Aufgrund ihrer draufgängerischen Fahrweise ist auch mit Cornelia Hütter zu rechnen. Die 31-Jährige mischt in der Abfahrt und im Super-G mit. Sie war in vier Rennen bisher nie schlechter als Vierte. Für Kristall muss sie aber etwa an der kaum zu bändigenden Italienerin Sofia Goggia vorbei.

Zwickt Manuel Fellers Rücken nicht zu sehr und bringt er zwei Läufe ohne grobe Schnitzer ins Ziel, ist er im Slalom schwer zu biegen. Das größte Manko des dreifachen Weltcupsiegers (zuletzt beim Dreifacherfolg in Gurgl) ist jedoch die Beständigkeit. (Thomas Hirner)

· STANDARD-Tipp: Es darf gern ein bisserl mehr sein, aber eine Kugel wird's geben.

Felix Gall hat den neuerlichen Tour-Erfolg in den Beinen. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Tour de France: Kapitänsprüfung für Felix Gall

Ruta del Sol in Andalusien, Paris-Nizza, Baskenland-Rundfahrt, Lüttich–Bastogne–Lüttich, Critérium du Dauphiné – auf dem Weg der Champions radelt Felix Gall heuer in Richtung Tour de France. Österreichs Sportler des Jahres nimmt am 29. Juni in Florenz die 111. Große Schleife mit dem Nimbus des Siegers der Königsetappe 2023 in Angriff.

Das macht die Aufgabe für den dann 25-jährigen Osttiroler nicht leichter – eine Mammutaufgabe. Denn Gall nimmt – ein problemloses Frühjahr vorausgesetzt – den Saisonhöhepunkt als Kapitän von Decathlon AG2R La Mondiale in Angriff. Das französische Team hat aufgerüstet, die größte Druck lastet aber auf Gall, der in der Gesamtwertung jedenfalls wieder unter die besten zehn fahren und da denn achten Platz des Vorjahres toppen soll.

In diesen Sphären des Klassements gibt es kaum Freiraum, die Teams der Favoriten – Jumbo mit Titelverteidiger Jonas Vingegaard und UAE-Emirates mit Herausforderer Tadej Pogačar – werden nichts zulassen wollen, schon gar nicht Etappensiege eines Konkurrenten im Hochgebirge.

Gall hat neuerliche Erfolge bei der Tour in den Beinen, mental lässt er sich von einem Coach stärken. (Sigi Lützow)

· STANDARD-Tipp: Gall gewinnt das Bergtrikot der Tour und belegt Gesamtrang fünf.