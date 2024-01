Der Verfassungsgerichtshof zwingt die Regierung noch 2024 zu einer Justizreform. In mehreren Punkten ziehen ÖVP und Grüne aber in entgegengesetzte Richtungen

Justizministerin Alma Zadić von den Grünen (links) hat in mehreren Punkten andere Ansichten als der Koalitionspartner, allen voran Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). APA/ROBERT JAEGER

Schon seit Jahren wollen ÖVP und Grüne die Justiz reformieren – und stehen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen im Patt. Nun zwingt sie ein höchstgerichtliches Urteil zum Handeln noch in diesem Jahr. Die größten Knackpunkte im Überblick.

Handysicherstellungen

Ende vergangenen Jahres hob der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die bisherige Strafprozessordnung in Teilen auf: Bisher konnten Ermittlungsbehörden Smartphones und mobile Datenträger ohne richterliche Bewilligung beschlagnahmen. Dies sei aufgrund des Rechts auf Datenschutz und Privatsphäre verfassungswidrig, urteilte das Höchstgericht.

Die gekippte Passage war zuletzt 2004 reformiert worden – als die heutige Bedeutung von Handys noch nicht abzusehen war. Bis Ende 2024 muss das Gesetz nun repariert werden. Der VfGH gab zusätzlich vor, dass Richterinnen und Richter künftig auch bestimmen müssen, konkret welche Daten und aus welchem Zeitraum auszuwerten seien – und das unter Angaben von Ermittlungsgründen.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) kündigte an, eine neue Regelung "zeitnah" umzusetzen. Sie müsse die Sicherheit der Bevölkerung wahren, dürfe Ermittlungen aber nicht gefährden. Die ÖVP hatte sich zuvor schon länger für eine Änderung eingesetzt. Die Zahl von Beschuldigten aus der eigenen Partei im Zuge mehrerer Korruptionsaffären könnte dabei auch eine Rolle gespielt haben.

Überwachungssoftware

Erst kürzlich forderte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) einmal mehr Möglichkeiten für Ermittlungsbehörden, verschlüsselte Messenger zu überwachen. Auch im Regierungsprogramm ist eine solche Software, ein sogenannter Bundestrojaner, vorgesehen - wobei er nicht wörtlich genannt wird. Laut Karner sei aktuell die Verfolgung von Terrorverdächtigen nur durch Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten möglich, weil heimische Ermittler keinen Zugriff auf Onlinekommunikation hätten. Zadić bezeichnete dagegen im STANDARD-Interview Ende Dezember einen "Bundestrojaner zur Massenüberwachung" als "problematisch und grundrechtlich schwierig".

Der VfGH kippte 2019 ein Gesetz für einen Staatstrojaner, weil es unter anderem gegen das Grundrecht auf Datenschutz verstieß. Bisher sei Zadić zufolge kein Entwurf mit verfassungskonformer Lösung durch das Innenministerium vorgelegt worden.

Neue Weisungskette

Es könne in einer Demokratie nicht sein, "dass die Justiz sich aussuchen kann, wie die Weisungsspitze ausgestaltet ist", richtete Edtstadler kürzlich in Richtung Zadić aus. Es brauche eine "breitere Einbindung". Hintergrund: Zwischen Türkis und Grün schwelt ein Streit um die künftige Ausgestaltung von Weisungen in der Justiz.

Zadić will eine unabhängige Generalstaatsanwaltschaft nach deutschem Vorbild. Sie soll anstelle der Justizministerin an die Spitze der Weisungskette treten; und Staatsanwaltschaften somit unabhängiger von der Politik – vulgo politischen Parteien – machen, argumentiert Zadić.

Zwischen den Koalitionspartnern spießt es sich vor allem an der konkreten Ausgestaltung des Projekts. Die Grünen wollen Dreiersenate an der Spitze einer Generalstaatsanwaltschaft. Die "kollegiale Struktur" solle die Unabhängigkeit sichern und "politische Angriffe gegen die Justiz" verhindern. Die ÖVP beharrt darauf, dass eine einzelne Person die politische Verantwortung tragen soll. Ein etwaiger künftiger Generalstaatsanwalt soll demnach vom Parlament gewählt werden.

Zitierverbot

Die ÖVP fordert ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten. Denn dass Teile aus Akten immer wieder wörtlich in den Medien landen, wertet Türkis als Eingriff in die Beschuldigtenrechte. Das würde laut ÖVP-Argumentation zu medialer Vorverurteilung und somit einer Art De-facto-Umgehung der Unschuldsvermutung führen.

Zadić und die Grünen sind allerdings strikt gegen ein solches Zitierverbot. Es würde die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten deutlich erschweren und hätte nur zum Ziel, Pressefreiheit und Verteidigungsrechte einzuschränken, argumentiert Zadić. Ein Zitierverbot schloss die Ministerin daher für ihre Amtszeit aus.

Beschuldigtenrechte

Eine Stärkung der Beschuldigtenrechte will Edtstadler aber nicht nur mit dem Zitierverbot; sondern auch über den Ausbau finanzieller Entschädigungen bei Freisprüchen. Ein erster Schritt ist aus Sicht der türkisen Ministerin mit den 70 Millionen Euro, die künftig für Prozesskostenersatz vorgesehen sind, bereits getan. Sie erwartet aber weitere Vorschläge aus dem Justizministerium.

Dabei fordert Edtstadler, dass "auf Länge und Komplexität der Verfahren" Rücksicht genommen wird. Zadić zeigte sich für eine Stärkung grundsätzlich offen. Auf der grünen Agenda ist das Thema aber deutlich weniger dringlich als auf jener der ÖVP, die seit Jahren mit Langzeitverfahren von (Ex-)Politikern aus den eigenen Reihen konfrontiert ist.

Neues Medienprivileg

Medien dürfen nicht – wie bisher – grundsätzlich von Datenschutzgesetzen befreit sein: Dies entschied der VfGH Anfang vergangenen Jahres. Ein Mann, dessen Name in einem Boulevardmedium im Zuge eines Berichts über Suchtmittelfunde genannt worden war, hatte sich beim VfGH beschwert. Nach geltender Rechtslage hätte die Nennung keine Konsequenzen gehabt. Nun hat der VfGH dieses "Medienprivileg" aufgehoben, die Regierung bis Mitte des Jahres Zeit, um geeignete Beschränkungen umzusetzen.

Der Presseclub Concordia sah im Vorjahr das Risiko, dass eine neue Bestimmung die Berichterstattung "systemisch behindern" könnte. Das Datenschutzrecht erlaubt etwa Betroffenen, Auskunftsbegehren oder Löschanträge zu stellen – gilt dies auch für Medienunternehmen, könnte etwa der Stand von Recherchen erfragt oder die Löschung von Recherchematerial forciert werden. (Muzayen Al-Youssef, Martin Tschiderer, 3.1.2024)