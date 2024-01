Zum ersten Mal im Skisprung-Weltcup: Die Stadtadlerinnen Meghann Wadsak aus der Wiener Innenstadt und Sara Pokorny aus Wien-Meidling. Stadtadler

Die letzte Wiener Skisprungschanze ist vor mehr als 40 Jahren abgebrannt. Dafür, dass der Wiener Skisprung wie Phönix der Asche des Himmelhofbakkens entstieg, sorgt der 2005 vom Kärntner Olympia-Medaillengewinner Christian Moser gegründete Skisprungclub Wiener Stadtadler, der sich mit Verve der Nachwuchsarbeit verschrieb. Schon seit geraumer Zeit werden die Mühen der ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre durch Titel belohnt.

International ließ vor allem Stadtadler Louis Obersteiner aufhorchen. Im vergangenen Februar gewann der damals noch 18-Jährige aus Wien-Donaustadt zusammen mit Julijan Smid, Stephan Embacher und Jonas Schuster für Österreich Mannschaftsgold bei den Juniorenweltmeisterschaften in Whistler, Kanada.

Embacher und Schuster, der Sohn des ehemaligen deutschen Bundestrainers Werner Schuster, schmückten am Dienstag via nationale Gruppe die Qualifikation fürs dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Tagesbester war der Slowene Anze Lanisek vor Stefan Kraft. Embacher und Schuster sind heute (13.30 Uhr, ORF 1) ebenfalls mit von der Partie. Obersteiner muss sich punkto Weltcup noch etwas gedulden.

Weltcup-Debüt mit 15 Jahren: Sara Pokorny zieht Richtung Tal. Stadtadler

Dafür wurden seine Klubkolleginnen Meghann Wadsak und Sara Pokorny von Frauencoach Bernhard Metzler für die Weltcupspringen am Mittwoch und Donnerstag in Villach nominiert – eine Premiere. Noch nie schmückte eine Springerin oder ein Springer aus Wien einen Bewerb höchster internationaler Güte. Wadsak (16) und Pokorny (15), Schülerinnen des Skigymnasiums Stams, verdienten sich ihre Chance durch Podestplätze im Alpencup und Punktgewinne im Kontinentalcup, der zweiten Leistungsstufe.

Realistische Ziele

Qualifikationen für die Bewerbe in Villach (11 und 12.30 Uhr, jeweils ORF 1) kämen allerdings überraschend. "Ich springe einfach, um Erfahrung zu sammeln", sagte Pokorny, die seit ihrem achten Lebensjahr eine Stadtadlerin ist. Wadsak, schon seit zehn Jahren im Verein, wollte dem Anlass entsprechende Nervosität nicht abstreiten. "Ich werd’ mich bemühen, meine besten Sprünge zu machen. Und dann werd’ ich sehen, wie weit ich komme."

Chefcoach Metzler nominierte das Duo auch in Hinblick auf die Villacher Kontinentalcup-Springen, die Ende Februar parallel zum Frauenweltcup in Hinzenbach steigen. Für Vereinsgründer und Stadtadler-Mentor Christian Moser geht mit den Weltcupeinsätzen Wadsaks und Pokornys ein Traum in Erfüllung. "In den letzten zwei Jahren hat sich das schon abgezeichnet. Es zeigt, wie viel Potenzial im Skispringen in der Großstadt liegt."

Möglich, dass auch die Bemühungen um eine permanente Trainingsschanze in Wien Aufwind erhalten. Den Traum vom Weltcup könnten sich noch viel mehr Wiener Kinder erfüllen, "wenn Wien endlich eine Ganzjahres-Mattenschanze für den Nachwuchs bekommt", sagt Florian Danner, der Vereinsvorsitzende der Stadtadler. Gegenwärtig reisen Trainerinnen und Trainer des 200 Mitglieder zählenden Vereins mit ihren Schützlingen noch Wochenende für Wochenende zu den nächsten Nachwuchsschanzen in die Steiermark und nach Oberösterreich.

Am 13., 14., 20. und 21. Jänner laden die Stadtadler allerdings wieder zum Schnuppertraining auf eine kleine Mattenschanze im Happel-Stadion. Im vergangenen Jahr lebten dort 300 Kinder aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland den Traum vom Skispringen. (Sigi Lützow, 2.1.2024)