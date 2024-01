Zu alt für den Steam-Client: Drei Windows-Versionen werden ab sofort nicht mehr unterstützt. DER STANDARD/Pichler

Irgendwann hat alles einmal ein Ende: Der Spiele-Publisher und Plattformbetreiber Valve hat offiziell den Support für Windows 7, 8 und 8.1 auf der PC-Plattform Steam eingestellt. Nutzer dieser Betriebssysteme werden keine weiteren Updates mehr erhalten und sind ab sofort dazu angehalten, auf eine aktuellere Windows-Version zu wechseln. Obwohl der Steam-Client auf diesen Systemen vorerst weiterhin funktionieren wird, warnt Valve davor, dass die Funktionalität in Zukunft nicht garantiert werden kann.

Die Entscheidung, den Support einzustellen, wird mit den technischen Anforderungen der neuesten Steam-Funktionen begründet, die eine neuere Version des Google-Chrome-Browsers benötigen. Da Chrome nicht mehr auf älteren Windows-Versionen unterstützt wird, können diese Systeme nicht mehr die notwendigen Features und Sicherheitsupdates für Steam bereitstellen.

Nur noch "wenige" betroffen

Die Gründe für diesen Schritt sind aber auch in der Steam-Hardware-Umfrage vom Dezember 2023 ersichtlich. Aus ihr geht hervor, dass die große Mehrheit der Nutzer sowieso schon auf Windows 10 oder 11 umgestiegen ist. Konkret betrifft diese Änderung laut Valve weniger als ein Prozent der Steam-Nutzerinnen und -Nutzer. Trotzdem stellt diese Entwicklung für diese kleine Anzahl, die noch auf den älteren Systemen aktiv ist, ein bedeutendes Problem dar. Zieht man zudem die große Gesamtzahl der Steam-Nutzer in Betracht, dürften global gesehen gar nicht so wenige Personen davon betroffen sein.

Microsoft selbst hat die Unterstützung für diese älteren Windows-Versionen übrigens schon längst eingestellt, somit ziehen Valve (und Google) erst mit großem Zeitabstand nach. Obwohl PC-Spielerinnen und -Spieler neuer Software normalerweise ganz und gar nicht abgeneigt sind, wird bei Windows-Betriebssystemen aus Angst vor Leistungseinbußen oft nur zaghaft aktualisiert. Eine derartige Initiative der größten Spieleplattform für den PC könnte durchaus einen entscheidenden Anstoß geben. (red, 2.1.2024)