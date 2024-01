Der 16-jährige Engländer besiegte im Halbfinale seinen Landsmann Rob Cross mit 6:2. Sein Endspielgegner am Mittwoch wird Luke Humphries oder Scott Williams sein

Luke Littler steht im WM-Finale. IMAGO/Action Plus/Shaun Brooks

Wien – Das "Wunderkind" steht vor dem ganz großen Wurf: Supertalent Luke Littler ist am Dienstag ins Finale der Darts-WM gestürmt und darf auf die historische Krönung seines sensationellen Siegeszuges hoffen. Der erst 16 Jahre alte Engländer schaltete seinen Landsmann und Ex-Champion Rob Cross in einem hochklassigen Halbfinale mit 6:2 aus, brachte den Londoner "Ally Pally" zum Beben – und könnte sich am Mittwoch (21 Uhr, Sport1 und DAZN) als jüngster Spieler der Geschichte den WM-Titel sichern.

"Ich habe keine Worte. Das ist einfach verrückt, dass ich gleich bei meiner ersten WM im Finale stehe", sagte Littler bei "Sky Sports". "Ich war glücklich, ein Spiel gewonnen zu haben, aber nun kann ich das Ganze gewinnen."

Das Ausnahmetalent agierte erneut in einer Art wie kein Gleichaltriger jemals zuvor. Nervenstark und unbeeindruckt vom Trubel um seine Person lieferte Littler in einem packenden Duell auf Augenhöhe wie schon in den Runden zuvor eine weitere erstaunlich abgeklärte Top-Leistung. Im Endspiel geht es für den Teenager gegen den Weltranglistendritten Luke Humphries oder Scott Williams (beide England), die am Abend im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen.

Nur anfangs Spannung

Mit seiner unbekümmerten Art stieg "The Nuke" ("Die Atombombe") in Rekordzeit zum Publikumsliebling auf – schon vor seinem Halbfinal-Duell spielte er bei seinem Einlauf mit der Menge. Der in englischen Medien als "Wunderkind" gefeierte Littler kassierte jedoch einen frühen Rückschlag: Cross ließ sich nicht beirren, startete bärenstark und schnappte sich den ersten Satz.

Littler, der im Turnierverlauf die ältere Konkurrenz nahezu problemlos ausgeschaltet hatte, haderte nicht lange – und knüpfte umgehend an seine jüngsten Leistungen an. Der Youngster aus dem Nordwesten Englands schlug schnell zurück, hielt dem Druck seines Kontrahenten stand und gewann die nächsten drei Sätze. Cross blieb jedoch dran, die beiden Engländer lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.

Auch vier Arme halfen Rob Cross nicht. IMAGO/Action Plus/Shaun Brooks

Littler zieht davon

Nachdem Cross, der im Viertelfinale am Vortag gegen Chris Dobey als erster Spieler im "Ally Pally" noch spektakulär einen 0:4-Rückstand gedreht hatte, auf 2:3 verkürzt hatte, erhöhte Juniorenweltmeister Littler aber noch einmal die Schlagzahl. Cross konnte nicht mehr mithalten, der Youngster nutzte gleich seinen ersten Matchdart. Nicht erst seit dem unerwarteten Aus von Topstar Michael van Gerwen (Niederlande) am Neujahrstag wird Littler als größter Turnierfavorit gehandelt.

Jüngster WM-Titelträger der Professional Darts Corporation (PDC) ist bislang van Gerwen, der im Viertelfinale am Neujahrstag überraschend an Williams gescheitert war. Der Niederländer hatte 2014 im Alter von 24 Jahren erstmals in London triumphiert. (sid, APA, red, 2.1.2024)