Ajourieren Sie fortlaufend Ihren Sprachschatz? Nicht konsequent? Wie auch immer Sie damit umgehen – neue Bezeichnungen kommen auch hierzulande weiterhin im Jobleben an. Trends wie #LazyJobGirls, Lying Flat oder Hustle-Days kennen wir schon.

Positive Sprache ist Trend im Arbeitgebermarketing. Getty Images/iStockphoto

Das kam via Social Media, jetzt schwappt ein größeres Rebranding aus den großen Konzernen selbst in den Rest der Wirtschaftswelt: In den USA ist im vergangenen Herbst eine größere Bewegung entstanden, die alte, hierarchisierende und angstmachende Begriffe aus der "Corporate Language" in positivere, zukunftsgerichtete Termini verwandeln will. Begonnen haben damit etwa der Pharmariese Astra Zeneca oder der Internetgigant Microsoft. Sie haben "Feedback" in "Feedforward" umbenannt. Oder sagen "Perspektivengespräche" zu Feedbackrunden. Leistungsüberprüfungen heißen nun nicht mehr Reviews, sondern Reflexionssitzungen oder Entwicklungsdiskussionen.

Motivation!

Statt des Gefühls, nach der Vergangenheit beurteilt oder gar abgeurteilt zu werden, wolle man nun vielmehr jenes vermitteln, immer befähigt und unterstützt zu sein, sich weiterzuentwickeln. Das Motiv ist die Arbeitgeberattraktivität für junge Generationen. Übliche Feedbackgespräche, erklärte dazu Theresa Adams vom US-Personalmanagerverband SHRM gegenüber dem "Wall Street Journal", würden soziale Bedrohungen darstellen, den Herzschlag erhöhen, klares Denken behindern. Andere Personalverantwortliche argumentieren mit den Jobeinsteigern der Generation Z, die kaum jemals ein beurteilendes Wort gehört hätten und mit solchen Einordnungen, wenn sie nicht konstruktiv, positiv und im Sinne einer klaren Verbesserungsmöglichkeit formuliert seien, nicht umgehen könnten.

Das kann zweierlei bedeuten. Sieht man es positiv, ist New Leadership nun wirklich angekommen, und Menschen werden nicht mehr wie Untergebene mit Zahlenschildern auf dem Rücken behandelt. Echtes Interesse an der Person und deren Potenzial findet jetzt auch sprachlich zunehmend Niederschlag. Aus einer weniger gutgläubigen Perspektive betrachtet ist eine fragwürdige Euphemismuswelle entstanden, die alte Vorgangsweisen mit angenehmerer Bezeichnung versieht, damit wieder Ruhe ist und sich niemand beschweren kann. Denn auch wenn statt Kündigung demnächst Befreiungsreflexion oder Ähnliches gesagt wird – es bleibt, was es ist. Wir sind gespannt, wo und wie Sprache Haltung formen wird. (Karin Bauer, 5.1.2024)