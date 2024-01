Eigenen Angaben nach sichtete das Verteidigungsministerium vier chinesische Ballons. Aufgrund der anstehenden Präsidentschaftswahlen ist Taiwan in Alarmbereitschaft

Taipeh/Peking – Drei chinesische Ballons haben am Dienstag nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums die Insel Taiwan überquert. Es sei das erste Mal gewesen, dass Ballons die Insel überflogen, seit im vergangenen Monat eine Reihe solcher Ballons über der Meerenge zwischen Taiwan und China aufgetaucht war.

Am Mittwoch teilte das Ministerium mit, es habe insgesamt vier Ballons über der Meerenge entdeckt, davon seien drei über das Zentrum der Insel geflogen. Die drei Ballons seien 105 nautische Meilen (circa 194 Kilometer), 160 nautische Meilen beziehungsweise 159 nautische Meilen südwestlich von Ching Chuan Kang, wo sich ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt Taiwans befindet, geflogen. Danach seien die Ballons an verschiedenen Punkten verschwunden.

Das Ministerium äußerte sich nicht dazu, wofür die Ballons verwendet wurden, erklärte aber zuvor, dass es davon ausgeht, dass sie hauptsächlich der Wetterüberwachung dienten.

Im vergangenen Monat war eine Reihe Ballons über der Meerenge zwischen Taiwan und China aufgetaucht. (Symbolbild) APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Chinas Drohung mit Krieg

Die Möglichkeit, dass China Ballons zu Spionagezwecken einsetzt, wurde im Februar 2023 zu einem weltweiten Thema, als die Vereinigten Staaten einen angeblich chinesischen Überwachungsballon abschießen ließen. China gab an, dass es sich bei dem Ballon um ein ziviles Fluggerät handelte, das sich versehentlich verirrt hatte.

Im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 13. Jänner ist Taiwan in höchster Alarmbereitschaft wegen chinesischer Aktivitäten, sowohl militärischer als auch politischer Art. China beansprucht die Insel als sein eigenes Territorium. International besteht Sorge vor einem Krieg. China drohte bereits mit einer Invasion, wenn die "Wiedervereinigung" nicht möglich sei. Ein Konflikt in der Region, durch die wichtige Handelsrouten laufen, hätte auch auf die Weltwirtschaft schwere Auswirkungen. (APA, red, 3.1.2024)