Traumabewältigung Freitauchen soll Überlebenden des Hamas-Angriffs helfen

Die Ruhe des Meeres fühlen, die Gegenwart spüren und abschalten – das ist es, was diese Freitaucher suchen. Es sind Überlebende des Hamas-Massakers vom 7. Oktober. In der israelischen Stadt Eilat nehmen sie an einem Kurs im Apnoetauchen teil. Ziel ist, die schrecklichen Erinnerungen zumindest kurz in den Hintergrund treten zu lassen