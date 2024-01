Micky Maus als Marine aus "Doom" und einmal als Opfer der Zombieapokalypse. Die KI macht's möglich. Huggingface/DER STANDARD

Es war ja irgendwie zu erwarten: Nach 95 Jahren ist der Urheberrechtsschutz für den Disney-Kurzfilm "Steamboat Willie" in den USA ausgelaufen. Das heißt: Jeder darf die Figur frei verwenden, ohne dass man bei Disney um Erlaubnis fragen muss. 48 Stunden später ist das Netz voll mit KI-generierten Videos, scherzhaften Produktionen, Horrorfilmtrailern, Videospielankündigungen und natürlich pornografischen Inhalten mit der ikonischen Maus in der Hauptrolle. Dass dabei die Grenzen des guten Geschmacks mitunter verlassen werden, dürfte niemanden überraschen.

Keinen geringen Anteil an der Schwemme an Material dürfte ein eigens auf Micky Maus trainierter KI-Bildgenerator auf Basis von Stable Diffusion haben, der auf Huggingface hochgeladen wurde. Das Modell des Informationswissenschafters Pierre-Carl Langlais wurde auf die nun gemeinfreie Maus trainiert und generiert auf Befehl Standbilder, die auch aus einem Disney-Cartoon stammen könnten. Oder aus einem Horrorfilm, einem Gangsterepos oder der Zombie-Apokalypse.

Die Mickey-KI basiert zwar nur auf einem winzigen Datensatz aus 34 Standbildern aus "Steamboat Willie", 22 Bildern aus "Plane Crazy" und 40 Ausschnitten aus "The Gallopin' Gaucho", sie liefert aber schon jetzt ganz passable Resultate. Alle genannten Filme wurden 1928 veröffentlicht und sind nun gemeinfrei.

Lange dauerte es freilich nicht, bis die ersten Kreationen auf Social Media landeten. Schnell war es mit den noch einigermaßen harmlosen KI-Bildern der Disney-Maus vorbei. Die bald darauf veröffentlichten Bilder dürften dem Mutterkonzern weniger gefallen: Sie zeigen Minnie, wie sie Crack raucht, Micky an ein Kreuz genagelt oder wie die Maus das US-Kapitol angreift. Es gibt auch eine Variante als Creamboat Willie, in der die Maus in Ejakulat getränkt wird.

Horrorfilme mit Micky

Diese KI-Spielereien waren freilich auch möglich, als der Copyrightschutz für Disneys Mäusepaar noch galt. Doch aktuell gibt es auch schon kommerzielle Projekte mit Micky, und zwar in Form von gleich zwei Horrorfilmen. In "Mickey's Mouse Trap" zieht der Cartooncharakter als Serienmörder durch eine Spielhalle und macht in typischer Low-Budget-Horror-Manier Jagd auf Teenager. Die Slasher-Komödie soll schon im März 2024 erscheinen.

Der Filmemacher Steven LaMorte – bekannt für den Horrorfilm "The Mean One" von 2022 – arbeitet an seiner eigenen "verdrehten" Version von Micky. "'Steamboat Willie' hat vielen Generationen Freude gemacht, aber unter der fröhlichen Oberfläche liegt ein Potenzial für reinen, verrückten Horror", erklärte LaMorte. Die Produktion dieses Films soll im Frühling beginnen.

Kryptowährungen und Videospiele

Natürlich dauerte es auch nicht lange, bis die ersten Krypto-Fans ihre eigene digitale Währung erschufen – unter dem Namen $MICKEY. Diese basiert auf der Ethereum-Blockchain und hatte zum Start eine Marktkapitalisierung von eher mageren 6.500 US-Dollar. Zu Beginn gab es rund 2.000 Stück zum Preis von 0,001 ETH, also in etwa zwei Dollar, die aber sogleich reißenden Absatz fanden. Mittlerweile ist der Preis auf 0,075 ETH (rund 163 Euro) gestiegen.

Natürlich war die Games-Branche nicht verlegen, ebenfalls auf den Micky-Zug aufzuspringen: Im Shootergame "Mouse" darf man sich als klassischer Klischeedetektiv in Gestalt von Ur-Micky gleich reihenweise fieser Gangstermäuse entledigen. Dauerfeuer, explodierende Köpfe und einen passenden Jazzsoundtrack gibt es ebenfalls dazu. Das Spiel erscheint aber erst 2025.

Neben harmlosen Spielereien und Kreationen, um den nicht unumstrittenen Disney-Konzern zu ärgern, wird Micky auch verwendet, um Antisemitismus zu verbreiten. In dem Multiplayer-Survival-Horrorspiel "Infestation 88" muss man eine Ungezieferplage bekämpfen, die von einer Zombie-Variante von Micky Maus in "Steamboat Willie" angeführt wird. Das Spiel geriet sofort in die Kritik, weil es einschlägige Anspielungen auf rechtsextremes Gedankengut enthält. Die Verwendung der Zahl 88 und Anspielungen auf eine Rattenplage wurden in der Community als antisemitische Gesten aufgefasst. Das Entwicklerstudio Nightmare Forge wehrte sich prompt gegen die Vorwürfe: Man habe die Zahl 88 gewählt, weil das Spiel im Jahr 1988 angesiedelt ist. Weitere Andeutungen seien nicht beabsichtigt gewesen, hieß es. Kurz darauf wurde das Spiel in "Infestation Origins" umbenannt, und das Studio entschuldigte sich öffentlich.

Micky Maus bekam Copyright-Verlängerung

Eigentlich hätten "Steamboat Willie", "Plane Crazy" und "The Gallopin' Gaucho" schon im Jahr 1999 gemeinfrei werden sollen. Aber das Datum wurde mit dem auch als Mickey Mouse Protection Act bekannten Regelwerk um 25 Jahre nach hinten verschoben. Dieses Regelwerk wurde maßgeblich von der Witwe von Sonny Bono, von Sonny & Cher, vorangetrieben. Sonny sprach sich damals sogar dafür aus, dass das Urheberrecht für alle Ewigkeit gelten soll, was aber gegen die Verfassung war. Spätere Vorschläge umfassten die eher minimale Einschränkung "für immer, minus einen Tag". Auch die Walt Disney Company (heute Disney) unterstützte den Vorschlag im Hinblick auf den auslaufenden Schutz von "Steamboat Willie". Die Befürworter konnten nach langen Verhandlungen einen Teilerfolg erzielen und den urheberrechtlichen Schutz verlängern.

Dass die Urversion von Micky Maus nun gemeinfrei ist, heißt aber nicht, dass jeder die Figur auch für kommerzielle Interessen verwenden darf. Das abgelaufene Copyright betrifft nur die alte Version von Micky Maus. Die neuere Variante mit den Handschuhen ist sehr wohl noch geschützt. Außerdem behält Disney weiterhin das Markenrecht. Das bedeutet, dass bei unabhängigen Werken mit Micky Maus nicht der Eindruck entstehen darf, dass Disney an der Produktion beteiligt war, wie Jennifer Jenkins vom Duke Center for the Study of the Public Domain, in einem Artikel erklärt. In Europa ist die Sachlage anders: Wie "Golem" berichtet, dürfte das Urheberrecht hierzulande erst im Jahr 2041 ablaufen. Das liegt daran, dass der letzte Miturheber von Micky Maus, Ub Iwerks, 1971 verstorben ist und der Schutz erst 70 Jahre später erlischt. (Peter Zellinger, 3.1.2024)