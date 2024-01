Jetzt anhören: Eine Frau an der Spitze einer Partei, in deren Ideal sich ein Frauenleben eher vor dem Herd abspielt. Wie kam Marlene Svazek so weit nach oben?

Am 23. April 2023 landet die FPÖ in Salzburg mit deutlichen Zugewinnen als zweitstärkste Kraft bei rund 25 Prozent. Es ist das beste Ergebnis der rechtspopulistischen Partei in einem Bundesland. Und das verdankt sie wohl vor allem ihrer Vorsitzenden, Marlene Svazek.

Eine Frau an der Spitze der FPÖ – das ist schon etwas ungewöhnlich. Was außerdem überrascht: Marlene Svazek entspricht überhaupt nicht dem traditionellen Frauenbild, das die FPÖ eigentlich propagiert.

In dieser Folge von "Inside Austria" wollen wir wissen, wie es eine kinderlose Karrierefrau an die Spitze einer Partei geschafft hat, in deren Ideal sich ein Frauenleben eher vor dem Herd abspielt. Wir sehen uns an, wie sich Marlene Svazek in der männerdominierten Partei durchsetzen konnte und was ihre Geschichte über die Frauen- und Familienpolitik der Freiheitlichen verrät. (red, 6.1.2024)

In dieser Folge zu hören: Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteurin Innenpolitik DER STANDARD), Sarah Vojta (DER SPIEGEL); Moderation: Lucia Heisterkamp und Tobias Holub; Skript: Lucia Heisterkamp; Redigat: Tobias Holub und Jannis Schakarian; Schnitt: Margit Ehrenhöfer; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth