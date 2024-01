34 mal zwei Meter misst das Beethovenfries, das Gustav Klimt im Jahr 1901 begann. Die Motive des Monumentalwerks – hier zu sehen der wohlgerüstete Starke, Ehrgeiz und Mitleid – beschäftigen die Forschung nach wie vor. Secession/Jorit Aust

Im Jahr 1902 lud die junge Wiener Secession zu einem besonderen Ereignis. Die damals erst wenige Jahre alte Künstlervereinigung feierte in ihrer 14. Ausstellung Ludwig van Beethoven als epochemachendes Musikgenie. Maler, Bildhauer, Architekten und Musiker steuerten Werke bei, die im Zuge der Schau zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammenfließen sollten.

Das Zentrum gab eine eindrucksvolle Beethoven-Statue des deutschen Bildhauers Max Klinger, die den Komponisten in weißem Marmor auf einem Thron sitzend zeigt. Doch eine der Wandmalereien, die damals in einem Nebenraum untergebracht war, sollte in der Kunstwelt viel stärker in Erinnerung bleiben: Gustav Klimts Beethovenfries.

Erst dieser Tage sorgte das imposante Wandgemälde für Aufsehen: Wie eine neue Studie von Forschenden der Universität zeigte, hebt die Betrachtung des Werks die Stimmung, insbesondere wenn dabei auch Ludwig van Beethovens Neunte erklingt. Doch das sind längst nicht alle Überraschungen, die Klimts meisterhafter Fries bereithält.

Ikone des Jugendstils

Der Bilderzyklus zählt heute nicht nur zu den zentralen Arbeiten des Künstlers, sondern auch zu den Schlüsselwerken des Wiener Jugendstils. Klimt feiert in der heute in den Kellerräumen der Secession zugänglichen Malerei Beethovens 9. Symphonie als Sinnbild für das menschliche Streben nach Glück.

In Bezugnahme auf eine Textstelle in Schillers "Ode an die Freude" im vierten Satz der Symphonie – "Freude, schöner Götterfunken! – Diesen Kuss der ganzen Welt" – zeigt Klimt etwa ein küssendes Paar inmitten einer allegorischen Darstellung, die man als generelle Vergöttlichung der Kunst deuten kann.

Die Bedeutung des Frieses als eines wegbereitenden Werkes der künstlerischen Modernen wurde vielfach und umfassend analysiert. Die US-amerikanische Kunsthistorikerin Emmelyn Butterfield-Rosen steuerte nun eine weitere, ungewöhnliche Perspektive auf das Werk bei. In ihrem kürzlich in Wien gehaltenen Vortrag anlässlich des 125. Jubiläums der Wiener Secession fokussierte sie auf die Darstellung der menschlichen Körper in der Allegorie.

Neues Bild des Menschseins

Butterfield-Rosen nimmt die in den Posen eingeschriebenen Formalismen als Wegweiser für das Menschenbild der Moderne, das von Entwicklungen wie der Psychoanalyse und dem Darwinismus geprägt ist. Mit ihnen kamen neue Vorstellungen von Bewusstsein, Denken und Innerlichkeit, die zu einem neuen menschlichen Selbstverständnis beitrugen – und die sich auch in den künstlerischen Körperdarstellungen spiegeln.

"Das Beethovenfries lässt sich am besten als Teil einer viel größeren Dynamik verstehen, die in der europäischen Kunst an der Wende zum 20. Jahrhundert zu beobachten ist. Überkommene visuelle Codes in der Darstellung des menschlichen Körpers werden aufgebrochen, um neuen Vorstellungen, was Menschsein bedeutet, Gestalt zu verleihen", bringt es die Professorin am Institute of Fine Arts der New York University auf den Punkt. Die Logik hinter dieser neuen Körperdarstellung arbeitet die Kunstgeschichtlerin auch in ihrem Buch "Modern Art & the Remaking of Human Disposition" auf.

Körperbilder im Wandel

In der Ausstellung von 1902 trafen die alten und neuen Körperbilder etwa im Kontrast von Klingers Statue und Klimts Fries aufeinander. Die Statue bediente noch die alten, seit der Antike entwickelten Bezugnahmen von Körpern auf eine spezifische Innerlichkeit. Beethovens Körper versinnbildlicht noch die schwere Last, die das intellektuelle Genie an seiner Gedankenwelt trägt.

Noch ausgeprägter ist für Butterfield-Rosen diese Darstellungsstrategie an Auguste Rodins berühmter, wenige Jahre älteren Statue des Denkers abzulesen. Gemein haben beide Plastiken etwa den schweren Kopf und die greifende Handbewegung, die von der intellektuellen Anstrengung zeugen sollen.

Dieses Verweissystem der Posen auf eine spezifische Innerlichkeit löst sich in der Moderne auf. Butterfield-Rosen sieht Klimt ein neues Bild des Denkens und der philosophischen Anstrengung malen. Anstelle des sitzenden Körpers mit greifender Hand und schwerem Kopf zeigt er das personifizierte Wissen anhand von ausdruckslosen Gesichtern, geschlossenen Augen und geöffneten Händen. Nicht mehr die niederdrückende Schwere ist das Hilfsmittel, um Denken greifbar zu machen, die Figuren streben schwebend aufwärts.

Die Motive Chor der Paradiesengel und Umarmung auf dem Beethovenfries. Secession/Jorit Aust

In kunstgeschichtlichen Arbeiten über das Fries wird immer wieder herausgestrichen, dass das Unbewusste und Triebhafte in den Abbildungen greifbar wird. Dafür verantwortlich zeichnen aber nicht allein die traumhaften Anspielungen und sexuellen Symboliken. Butterfield-Rosen glaubt, in dem von ihr dargestellten Paradigmenwechsel in der Darstellung eine wesentliche Strategie freigelegt zu haben, wie Klimt diese Assoziationen einer neuen – und für die Denkweisen der Moderne wesentlichen – Innerlichkeit auslöst.

"Die Mittel, mit denen Beethoven in Klingers Skulptur gefeiert wurden, wurden im Fries auf spektakuläre Weise negiert", sagt die Kunsthistorikerin. "In dem Wandbild schuf Klimt ein neues Bild des Denkens sowie eine neue Grundlage für die Vergötterung des menschlichen Künstlers – nicht als nachdenklichen Gott, sondern als Individuum mit der Fähigkeit, unbewusste sexuelle Impulse abzurufen und öffentlich darzustellen." (Alois Pumhösel, 4.1.2024)