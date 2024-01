Der Schiederweiher in Hinterstoder gilt als Naturjuwel und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Stefanie Ruep

Ein Luxus-Campingresort in Hinterstoder in der Nähe des Schiederweihers, das sich bereits im Bau befindet, steht auf der Kippe. Denn der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat Teile des örtlichen Entwicklungskonzepts und der Flächenwidmung sowie den Bebauungsplan als rechtswidrig aufgehoben. Die Gemeinde muss nun ein neues Verfahren einleiten und das Landesverwaltungsgericht über einen Baustopp entscheiden.

Eine private Investorengruppe plant auf dem Areal bei der Polsterlucke, auf dem einst die denkmalgeschützte Villa Peham stand, die Errichtung von 93 Premiumstellplätzen, zwei Chalets, zehn Premiumhotelsuiten und vier Campingfässern mit Gastrobereich, Minimarkt und Außenpool. Seit Sommer sind die Bauarbeiten auf dem Gelände in Gange, ein Rohbau steht bereits. Im Frühjahr hätte das Ressort eigentlich eröffnet werden sollen.

Ins Laufen gebracht hatte das Verfahren der Herzog von Württemberg, dessen Anwalt eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof einbrachte. Er war der größte Grundbesitzer im Stodertal inklusive Jagd- und Forstbetrieb und wäre der künftige Nachbar des Luxusresorts. Ende Juni nahm der Verfassungsgerichtshof die Beschwerde an und leitete eine Prüfung ein. Am 6. Dezember kam schließlich die vernichtende Entscheidung.

Verfahrensmängel und Aufarbeitung

Demnach seien Teile der Flächenwidmung und die Abänderung des örtlichen Entwicklungskonzepts "nicht rechtmäßig zustande gekommen" und hätten nicht den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes entsprochen. Der VfGH sah etwa "keinen sachlichen Grund" für die Erweiterung der Widmung als Sondergebiet touristisches Bauland. Die Raumordnungsziele wie die "Vermeidung von Zersiedelung" und der "umfassende Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen" lassen zudem die Umwidmung gesetzeswidrig erscheinen, heißt es in der Entscheidung des Gerichts.

Verfahrensmängel sah der VfGH auch darin, dass zwar die öffentliche Einsicht in den Plan beim Gemeindeamt ermöglicht worden sei, aber nicht auf die Möglichkeit der Einbringung von Anregungen oder Einwendungen hingewiesen wurde. Die Änderung des Flächenwidmungsplanes sei außerdem nicht ausreichend begründet worden, was die Pflicht des Gemeinderats wäre.

Bürgermeister Klaus Aitzetmüller (ÖVP), der seit 2021 im Amt ist, muss nun die Entscheidungen seines Vorgängers aufarbeiten. "Wir müssen eine neue Widmung machen. Das ist raumordnungstechnisch ein weißer Fleck, den wir aufarbeiten müssen", erklärt Aitzetmüller das weitere Vorgehen. Die Gemeinde werde ein neues Verfahren nach den Vorgaben des VfGH einleiten. Einen Baustopp gebe es bis auf weiteres noch nicht, da der Baubescheid noch seine Gültigkeit habe. Das Landesverwaltungsgericht müsse als Nächstes über den Baubescheid entscheiden. Erklärt dieses den Baubescheid für ungültig, könnte eine Folge sein, dass ein Abrissbescheid für das bereits errichtete Gebäude auszustellen ist. Doch bis dahin könnte weitergebaut werden.

Ungeklärte Brandstiftung an Villa

Das geplante Resort sorgte zuvor bereits für Aufsehen. Vor allem, weil die denkmalgeschützte Villa Peham, die zuvor auf dem Gelände stand, in der Nacht zum 6. September 2015 plötzlich in Flammen aufging. Just zu einem Zeitpunkt, als die örtliche Feuerwehr auf Betriebsausflug war. Als Ursache wurde schnell Brandstiftung festgestellt, gefasst wurde der Täter aber nie. Bereits im November darauf begannen die Abrissarbeiten des ehemaligen Landeserholungsheims unweit der Polsterlucke. Eine Meldung vonseiten der Gemeinde an das Denkmalamt blieb aber aus.

Im Sommer haben die Bauarbeiten auf dem Areal begonnen. Stefanie Ruep

Im März 2021 geriet dann ÖVP-Bürgermeister Helmut Wallner ins Visier der Justiz. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs – denn der Bürgermeister hätte als oberste Baubehörde handeln müssen, begründete die Staatsanwaltschaft. Doch im Juni wurde das Strafverfahren gegen Wallner eingestellt. Er habe alle erforderlichen Anträge und Anzeigen für das Bauvorhaben zeitgerecht eingereicht.

Es formierte sich eine Bürgerinitiative, die unter dem Motto "Rettet das Hintere Stodertal" bereits 15.500 Unterschriften gesammelt hat. Sie fordert, dass der weitgehend unberührte Teil des Tals, der im November 2019 vom Gemeinderat als Tourismusgebiet gewidmet und wofür das örtliche Entwicklungskonzept abgeändert wurde, Grünland bleiben soll.

Pikant ist auch die Nähe der privaten Investoren zur Gemeinde. Das 22.000 Quadratmeter große Areal war zuvor indirekt über eine Gesellschaft im Besitz der Gemeinde. Dann wurde das Gebiet vonseiten der Gemeinde um zwei Millionen Euro veräußert – an eine neu gegründete Campingplatz GmbH, deren Geschäftsführer ein ehemaliger ÖVP-Ersatzgemeinderat ist. (Stefanie Ruep, 3.1.2024)