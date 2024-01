Bei Hunden wie bei Menschen ist Urin gelb und klar, wenn man gesund ist. ThamKC/Getty Images/iStockphoto

Oft sind es die einfachen Fragen, die wir gar nicht so genau beantworten können. Etwa: Warum ist Harn eigentlich gelb? Ob von Kindern oder Erwachsenen gefragt, den wenigsten dürfte spontan einfallen, dass es eine Stoffgruppe namens Urochrome ist, die für die Gelbfärbung sorgt. Dazu gehört vor allem das Urobilin, ein Abbauprodukt von Hämoglobin. Kurz gesagt könnte man also antworten: Weil der Farbstoff, der Blut rot macht, zerlegt wird, ist Urin gelb.

Aber in der Wissenschaft geht es selten und eher oberflächlich um kurze Antworten. Die genauen Stoffwechselwege, wie Urobilin entsteht, waren bisher unklar – also was konkret dafür sorgt, dass Harn gelb ist. Wie eine US-amerikanische Forschungsgruppe von der University of Maryland nun im Fachjournal "Nature Microbiology" berichtet, spürte sie das Enzym auf, das dafür verantwortlich ist – und dabei spielen Mikroorganismen offenbar eine wichtige Rolle.

Messie-Syndrom im Darm

Der Name des Enzyms lautet Bilirubin-Reduktase. Am Anfang dieser Kette stehen rote Blutkörperchen, die nach ungefähr sechs Monaten Lebenszeit ihren Job erfüllt haben und abgebaut werden. Beim Auseinanderbauen des roten Hämoglobins entsteht das orangefarbene Bilirubin. Dieses Pigment sollte als Abfallprodukt ausgeschieden werden und landet im Darmtrakt.

Manche Moleküle werden von dort aber wieder aufgenommen – nach dem Motto: Vielleicht braucht man es ja doch noch. Ein kurzer Exkurs: Dieses Prinzip schadet in übertriebener Form nicht nur Menschen, die sich nicht von eher unnötigen Dingen trennen können und im Müll versinken. Auch im Körper kann es für Probleme sorgen: Wird zu viel Bilirubin wieder aufgenommen, sammelt es sich im Blut an und verursacht Gelbsucht. Dieses Symptom, das auch andere Ursprünge wie Lebererkrankungen haben kann, erkennt man wegen der Gelbfärbung von Haut und Augenweiß.

Rot, orange, farblos und gelb

Zurück zum üblichen Pfad der Harngelbfärbung. Das Bilirubin im Darm ist dort nämlich dem entdeckten Enzym ausgesetzt. Mikroorganismen im Darm sorgen dafür, dass diese Bilirubin-Reduktase produziert wird. Sie verwandelt Bilirubin in ein neues Nebenprodukt mit dem Namen Urobilinogen, erklärt Molekularbiologe Brantley Hall. Das sei eigentlich farblos, aber: "Urobilinogen zerfällt dann spontan zu Urobilin, das für die gelbe Farbe verantwortlich ist, die wir alle kennen", wird er in einer Aussendung zitiert. Dieses kann im Darm wieder resorbiert werden und in der Niere herausgefiltert, um so letztlich mit dem Urin ausgeschieden zu werden.

Urinprobe beim Drogentest. Eine gelbe Farbe ist gesund, je heller, desto mehr hat man getrunken. AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Dass wir nun mehr über diese Umbauten in unserem Körper wissen, kann der Medizin helfen. Interessant ist etwa, dass das Enzym in beinahe allen gesunden Erwachsenen vorkommt – allerdings kann es sowohl bei Neugeborenen fehlen, deren Darmflora sich erst noch bilden muss, als auch bei Personen mit entzündlichen Darmerkrankungen, wie das Forschungsteam feststellte.

Säuglinge mit Gelbsucht

Die Fachleute vermuten, dass Säuglinge Gelbsucht bekommen können, wenn das Enzym (zu lange) fehlt. Außerdem könnten durch ein solches Fehlen pigmentierte Gallensteine entstehen. In weiteren Arbeiten wollen sie mehr darüber herausfinden, wie Bakterien im Darm den Bilirubinspiegel und Gelbsucht beeinflussen. Dass das Mikrobiom im Darm weitreichende Auswirkungen hat und etwa mit Allergien, Gelenksproblemen und Hautkrankheiten in Zusammenhang steht, haben Expertinnen und Experten in den vergangenen Jahren immer wieder demonstrieren können.

Aber auch die wissenschaftliche Beantwortung einer einfachen Alltagsfrage macht für Studienautor Hall den Reiz dieser Forschung aus. "Diese Enzym-Entdeckung entschlüsselt endlich das Mysterium der gelben Farbe des Urins", sagt der Forscher. "Es ist bemerkenswert, dass ein alltägliches biologisches Phänomen so lange unerklärt blieb, und unser Team freut sich, dass wir es nun erklären können." (sic, 3.1.2024)