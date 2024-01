Ein Bild von Saleh al-Arouri im Wohnzimmer seiner Mutter in Ramallah im Westjordanland. Am Dienstag wurde der hochrangige Hamas-Funktionär im Libanon getötet. EPA/ALAA BADARNEH

Die Meldung schlug am Dienstag hohe Wellen – und ihre Auswirkungen werden wohl noch Tage und Wochen später zu spüren sein: Der hochrangige Hamas-Funktionär Saleh al-Arouri wurde in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut durch einen Drohnenangriff getötet. Israel gibt offiziell zwar keinen Kommentar zur Verantwortung für den Angriff ab, Mark Regev, Berater von Premier Benjamin Netanjahu, ging allerdings bereits am Dienstag so weit, zu sagen, dass es sich um einen "chirurgischen Schlag" gegen die Hamas gehandelt habe – und nicht um einen Angriff auf den Libanon oder die Hisbollah-Miliz.

Saleh al-Arouri, seit 1987 bei der Hamas, war Vizechef des Politbüros und Mitbegründer des militärischen Arms der Organisation, der Qassam-Brigaden. Der 57-Jährige galt als Nummer zwei hinter dem politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, und als Schlüsselfigur der Gruppierung: Von Syrien, der Türkei, Katar und dem Libanon aus leitete er Einsätze der Hamas im Westjordanland. Außerdem spielte er eine wichtige Rolle in den Beziehungen und der Verbindung zwischen der Hamas und der Hisbollah bzw. dem Iran. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah traf er mehrere Male.

Schon länger im Visier

Nasrallah hatte Israel auch davor gewarnt, libanesische, palästinensische, syrische oder iranische Funktionäre im Libanon ins Visier zu nehmen: Dies würde "scharfe Vergeltungsmaßnahmen" zur Folge haben. Auch al-Arouri selbst war sich bewusst, eine Zielscheibe zu sein: "Ich warte auf den Märtyrertod, und ich denke, ich habe zu lange gelebt", sagte er bereits im August 2023, offenbar in Erwartung israelischer Attentate.

Al-Arouri verbrachte insgesamt 15 Jahre in israelischer Haft, nach seiner Freilassung soll er unter anderem in der Türkei, Syrien und zuletzt eben im Libanon gelebt haben. Er war einer der Verhandlungsführer bei einem Abkommen, das im Jahr 2011 die Freilassung von mehr als 1.000 palästinensischen Gefangenen im Gegenzug für die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit vorsah.

Video: Wichtiger Militärstratege der Hamas in Beirut getötet. AFP

Vernichtung der Hamas als Ziel

Knapp drei Monate nach Kriegsbeginn sind Erfolgsmeldungen wie der Tod al-Arouris für das israelische Militär essenziell: Mit ihm wurde der bisher ranghöchste Hamas-Funktionär seit Beginn des Gaza-Kriegs getötet. Als dezidiertes Kriegsziel Israels wird immer wieder die Vernichtung der radikalislamischen Hamas genannt, die für den brutalen Terrorangriff am 7. Oktober verantwortlich ist. Doch die hochrangigsten Funktionäre wie der Chef der Hamas im Gazastreifen, Yahya Sinwar, sein Bruder Mohammed, der Chef der Qassam-Brigaden, Mohammed Deif, und sein Stellvertreter Marwan Issa sind weiterhin nicht gefasst.

Sinwar und Deif gelten als Drahtzieher des Angriffs am 7. Oktober, bei dem in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die Entscheidung zur Vorbereitung des Terroranschlags soll von ihnen gemeinsam getroffen worden sein. Al-Arouri soll zumindest vorab eingeweiht gewesen sein – und feierte den Angriff danach. Alle drei stehen beziehungsweise standen auf der US-Liste der "Specially Designated Global Terrorists", Washington hatte eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar für Hinweise auf al-Arouri ausgesetzt. (Noura Maan, 3.1.2024)