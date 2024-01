Der erste Auftritt von Mickey Mouse (deutsch: Micky Maus) im Cartoon "Steamboat Willie" von 1928. Die Urform der berühmten Maus ist nach 95 Jahren nun frei verwendbar. AP, Disney

Eigentlich ist Micky Maus (original: Mickey Mouse) eine Notlösung, denn das Maskottchen von Disney war ein Hase namens Oswald the Lucky Rabbit (dt. Oswald der lustige Hase). Doch es kam zu einem Streit mit dem Produzenten, die Rechte an dem Hasen gingen dadurch an die Universal Studios, und Walt Disney stand plötzlich ohne Helden da. Aus die Maus.

Lange tüftelten Disney und Animations-Guru Ub Iwerks an einem neuen Helden. Ein Hund, eine Katze, eine Kuh und Hengst, sie alle wurden verworfen, genauso wie ein Frosch. Angeblich soll eine zahme Maus über den Schreibtisch von Disney gelaufen sein, und schon war die rettende Idee geboren: Mortimer die Maus würde ab sofort zum Star des noch winzigen Studios werden. Disneys Frau Lillian überzeugte ihren Mann dann doch noch, den Namen Mickey zu wählen.

Disney am Rand der Pleite

Doch bis die Legende geboren war, sollte noch ein wenig Zeit vergehen. Mickey trat zuerst im Animationsfilm Plane Crazy auf, der das Publikum aber nicht beeindruckte. Ebenso wie der Nachfolger The Gallopin' Goucho. Einen Verleih fanden beide Werke nicht. Erst Steamboat Willie machte Mickey zum Star und bewahrte Disney vor dem Ruin. Die für damalige Verhältnisse enorm aufwendigen Tonaufnahmen hatten die Röhren des Verstärkers platzen lassen. Das kleine Studio stand kurz vor der Pleite, und Disney höchstpersönlich musste sein Auto verkaufen, damit er mit neu angeschaffter Technik selbst die Fistelstimme von Mickey einsprechen konnte. Der kreative US-Amerikaner war überzeugt, dass sich der Tonfilm durchsetzen würde, und schloss mit seinem ganzen Vermögen eine Wette darauf ab.

Mickey wurde im neuerlichen Anlauf zum Hit und machte das marode Studio zu einem der größten Unterhaltungskonzerne der Welt. Es folgten mehr Cartoons und Kinofilme, ab den frühen 30ern sogar in Farbe. Heute hat die Disney-Maus einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Mit dem Jahreswechsel hat die populärste Maus der Welt einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Mit 1. Jänner 2024 lief das Copyright in den USA aus, und Mickey ist jetzt gemeinfrei – aber nur in seiner Urform. Nicht einmal 48 Stunden hat es gedauert, bis die erste Mickey-KI erschien, mit der jeder Fan seine eigenen Cartoons erstellen kann.

Disney hat sich lange dagegen gewehrt und konnte mehrfach die Fristen verlängern. Egal, der Rest ist längst Geschichte. 95 Jahre nach seinem ersten Auftritt heißt es endlich: Willkommen in der Freiheit, Mickey. (Peter Zellinger, 3.1.2024)