Die vom Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen aus Seenot geretteten Menschen gehen nun in Italien an Land

Migranten werden in Ravenna von Bord gebracht und weiter versorgt. EPA/FABRIZIO ZANI

Rom – Das Rettungsschiff Geo Barents ist am Mittwoch im norditalienischen Adriahafen Ravenna angekommen. Ausgeschifft wurden 366 Migranten, die in den vergangenen Tagen bei Rettungseinsätzen im Mittelmeer in Sicherheit gebracht worden waren, berichtete die NGO Ärzte ohne Grenzen, die Betreiberin des Schiffes.

"Die Ausschiffung verläuft wie geplant. Das gesamte diensthabende Personal, das Gesundheits- und Sozialwesen, die Polizei und die vielen Freiwilligen arbeiten mit großer Menschlichkeit und ausgezeichneter Organisation", erklärte der Bürgermeister von Ravenna, Michele De Pascale.

2023 sind 157.652 Migranten an den italienischen Küsten gelandet, das sind 50 Prozent mehr als die 105.131 im Jahr 2022. Dies geht aus Angaben des italienischen Innenministeriums hervor. Ebenfalls im Jahr 2023 trafen 17.319 unbegleitete Minderjährige ein, 23,3 Prozent mehr als im Jahr 2022. In den ersten zwei Tagen des Jahres 2024 sind 47 Migranten eingetroffen. (APA, 3.1.2024)