In den meisten Fällen fehlt wohl nur noch die Villa mit Meerblick. Die neuen Fernsehgeräte von LG wird es immerhin auch in kleineren Bildschirmdiagonalen geben – die abgebildete M4-Serie erstmals auch in 65 Zoll. LG Electronics

Neues Jahr, neue Technik: Die CES in Las Vegas wird auch heuer wieder einen guten Überblick ermöglichen, was man sich heuer von neuen Fernsehern erwarten kann. Zu den spannendsten Fragen auf der Messe für Unterhaltungselektronik zählt dabei mit Sicherheit, was das kommende TV-Line-up des koreanischen TV-Herstellers LG zu bieten hat. Als Pionier im OLED-Bereich und Paneel-Lieferant für andere namhafte Hersteller sind seine Neuerungen oft Trendbarometer für die gesamte Branche.

Kleine Linsen, große Fußstapfen

Führt man sich den Technologiesprung vor Augen, den die letztjährigen G3-Modelle mit der Micro-Lens-Array-Hardware (MLA) im Hinblick auf darstellbare Maximalhelligkeit gezeigt haben, fällt es schwer, heuer ähnliche Fortschritte in Aussicht zu stellen. Dahinter steckt im Prinzip nichts anderes, als die Struktur des Paneels um eine Schicht winziger Linsen zu ergänzen, um die Lichtleistung zu bündeln und sicherzustellen, dass die Betrachter des Fernsehers eben mehr Licht erreicht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Bild kann je nach Situation durchaus heller werden, der (zugegeben immer noch hohe) Stromverbrauch bleibt aber unverändert. Konkret sollen die Displays der 2024er-Modelle somit 70 Prozent heller strahlen als "herkömmliche" OLED-Bildschirme – darunter versteht LG Einsteigermodelle wie die eigene B-Serie. LG selbst versteckt diesen Trick hinter dem sperrigen Marketingsprech "Brightness Booster Max". Eine schlechte Nachricht vielleicht gleich im Voraus: Wer sich erhofft hat, dass sich MLA im heurigen Modelljahr "nach unten" ausweitet, wird leider enttäuscht.

Das Feature bleibt nämlich den Flaggschiffen M4 und G4 vorbehalten, die populäre Midrange-Serie C unter den OLEDs von LG greift "nur" auf die Premium-Paneele mit normaler "Brightness Booster"-Technologie zurück. Die M-Serie hatte LG zuletzt als stark kabelbefreites Highend-Modell im Herbst eingeführt, die sich lediglich durch die Zero Connect Box von der G-Serie abhebt. Sie wird heuer erstmals auch mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll verfügbar sein. In der aktuellen G-Serie ist hingegen der einzige Unterschied im Vergleich zum Vorjahr eine Ausweitung nach oben, MLA-Hardware wird erstmals auch im 83-Zoll-Modell (210 Zentimeter Bildschirmdiagonale) verbaut sein. Somit bleibt nur noch das 97-Zoll-Modell ohne den besonderen Helligkeitsbooster.

Bei all dem Hype der letzten Jahre in der TV-Branche um neue Helligkeitsrekorde sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die darstellbare Maximalhelligkeit nur ein eines von vielen Kriterien für ein gutes Fernsehgerät ist. MLA ist sicherlich "nice to have", aber auch heuer kein ausdrücklicher Kaufgrund.

Neuer Prozessor für M4 und G4

Wie also will man heuer neue und bestehende Kundschaft mit den neuen Flaggschiffen beeindrucken? In Anbetracht des gegenwärtigen Trends kann man es sich fast schon denken: Auch im Bereich der Fernsehgeräte will LG es mit der inflationär gebräuchlichen KI richten und ein neues Level an Bildqualität und Nutzererlebnis ermöglichen. Konkret soll ein neuer Prozessor hauptsächlich für die Bildverbesserung der neuen Flaggschiff-Modelle M4 und G4 verantwortlich sein.

Nach Angaben des Herstellers soll der Chip mit der Bezeichnung "Alpha 11 AI" die vierfache KI-Leistung, die 1,7fache Grafikleistung und die 1,3fache allgemeine Rechenleistung seines Vorgängers "Alpha 9" haben. In Kombination mit 2,5 GB Arbeitsspeicher will LG mit der Bezeichnung offenbar klarstellen, dass der Sprung so groß ausfällt, dass man "Alpha 10" getrost überspringen kann. Inwieweit sich eine Steigerung der Rechenleistung um 30 Prozent tatsächlich auf das Bild auswirkt, wird sich erst in Tests beweisen müssen.

KI wie Korrektur inbegriffen

Nichtsdestotrotz führt das zu ein paar nennenswerten Neuerungen: Das KI-gestützte Bildverbesserungssystem AI Picture Pro kann (optional) nun auch auf Quellen angewendet werden, die über HDMI an den Fernseher angeschlossen sind, und kommt nicht nur bei Sendungen und einigen Streaming-Diensten zum Einsatz. "Alpha 11 AI" führt neben den bekannten Features der Bildanalyse und -verbesserung auch zwei spannende neue Spielereien ein: Object Enhancing und AI Director Processing.

Spannend: Stimmen sollen sich per KI extrahieren lassen können, um deren Klangeigenschaften zu verbessern – ohne dabei den Rest des Sounds "anzugreifen". LG Electronics

Object Enhancing verspricht jedes einzelne Pixel im Bild zu analysieren, um die verschiedenen Objekte in einem Bild besser zu erkennen und dementsprechend gesondert behandeln zu können. Wichtige Gegenstände können auf diese Weise in Inhalten besonders zur Geltung gebracht werden. Das AI Director Processing hingegen versucht, Methoden des Masterings und Color Gradings aus dem professionellen Bereich automatisiert auf die gezeigten Inhalte zu übertragen.

Potenziell interessanter klingt das Verbesserungspotenzial, das sich mit "Alpha 11 AI" im Soundbereich für AI Sound Pro auftut: Während man einem virtuellen 11.1.2-Upmixer noch durchaus skeptisch entgegentreten sollte, soll ein neues Voice-Remastering-System mithilfe von KI hingegen in der Lage sein, Stimmen gezielt zu extrahieren, um deren Klangeigenschaften zu verbessern, ohne den Rest des Sounds zu beeinträchtigen. Damit könnte das Problem zahlreicher Blockbuster gelöst werden, die den Sprung vom Kino ins Wohnzimmer akustisch nicht geschafft haben, weil die Verständlichkeit der Akteure in hitzigen Situationen unter einer falschen Abmischung leidet.

Viergeteilt und gamerfreundlich

Ebenfalls durch den "Alpha 11 AI" ermöglicht wird auf den M4- und G4-Modellen ein neues Multi-View-System, bei dem der Bildschirm in bis zu vier kleinere aufgeteilt werden kann, um gleichzeitig unterschiedliche Inhalte anzuzeigen. Der neue Prozessor erweitert dabei die Bandbreite möglicher Quellenkombinationen (zur Auswahl stehen etwa HDMI, der eigene Internetbrowser, natürlich Live-TV, aber auch YouTube, Spotify oder Airplay) und soll zudem die Benutzeroberfläche zur Auswahl der genannten Quellen verbessern.

PC-Spielerinnen und -Spieler dürfen sich hingegen drüber freuen, dass neue LG-Fernseher auch Bildwiederholraten von bis zu 144 Hertz unterstützen, und nicht nur AMD FreeSync-kompatibel, sondern sogar G-Sync-zertifiziert sind. In Kombination mit dem praktischen Gaming-Menü, das optional zugeschalten werden kann, dürfte LG fürs Gaming auch heuer wieder die erste Wahl bleiben. Bonuspunkt: Die Neuerungen für Spieler gelten auch für die neuen Modelle der C-Serie.

Weniger Feinschliff für die Mittelklasse

Apropos C-Serie: Auch für die C4-Modelle verspricht LG heuer mantraartig mehr Helligkeit, obwohl die Serie ohne MLA auskommen muss und dafür "nur" auf Premium-Paneele und eine verbesserte Version des "Alpha 9"-Prozessors zurückgreifen kann. Extra betont wird dabei, dass davon auch die 42- und 48-Zoll-Modelle betroffen sind, die sich mittlerweile bei PC-Spielern besonderer Beliebtheit erfreuen.

Anders als bei den M4- und G4-Modellen ist die C4-Serie per Design nicht explizit darauf ausgelegt, an der Wand montiert zu werden – möglich ist es natürlich ohne Probleme, erfordert allerdings eine separat erhältliche Befestigung. Erhältlich sein wird die C4-Serie 2024 in den Größen 42, 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll.

Wer einen Fernseher aus dem Modelljahr 2024 kauft, erhält die Garantie, dass der Smart-TV fünf Jahre lang die aktuellste Version des Betriebssystems WebOS erhält. LG Electronics

Abschließend rundet LG sein OLED-Angebot für das Jahr 2024 mit der B4-Einsteigerserie ab. Diese Modelle bieten eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz und sind mit einem neuen "Alpha 8 AI"-Prozessor ausgestattet. Auf Helligkeitsbooster muss man an dieser Stelle verzichten, was in einer deutlich geringeren Helligkeit im Vergleich zu den anderen OLED-Modellen von LG resultiert. Premium-Standards wie Dolby Vision und Atmos sowie die neueste webOS-Version sind allerdings auch bei den B4-Modellen inklusive, die es wie im Vorjahr auch in den Bildschirmgrößen 48, 55,65 und 77 Zoll geben wird.

Für alle Fernseher von LG ab dem Modelljahr 2024 gilt: Käufer der Smart-TVs erhalten fünf Jahre lang Major Updates und somit nicht nur kleinere Sicherheitsaktualisierungen und Bugfixes, sondern stets die aktuellste Version des Betriebssystems WebOS. Wie bereits an anderer Stelle erwähn: Gedulden muss man sich noch zu den Preisen der neuen Gerätegeneration, die auch nach dem Ende der CES am 12. Jänner noch nicht bekannt sein werden. Für den deutschsprachigen Raum werden sie erfahrungsgemäß im März bekanntgegeben. Die unverbindlichen Preisempfehlungen der (noch) aktuellen 3er-Serien können aber als erste grobe Einschätzung durchaus wieder herangezogen werden. (Benjamin Brandtner, 4.1.2024)