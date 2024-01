Erfolgreichste Autorin: der bayerische Regionalkrimi-Star Rita Falk. IMAGO/Manfred Segerer

Kein Hardcover-Buch im Bereich Belletristik hat sich vergangenes Jahr (Erhebungszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember) hierzulande so oft verkauft wie "Steckerlfischfiasko", der neue Eberhofer-Krimi von Rita Falk. Das ergibt ein am Mittwoch von der Austria Presse Agentur (APA) in Zusammenarbeit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels veröffentlichtes Ranking. Unter den Top Ten finden sich weiters die üblichen Verdächtigen: Sebastian Fitzek liegt mit "Elternabend" und "Die Einladung" auf den Plätzen zwei und drei. Platz sechs belegt Lucinda Riley mit "Atlas – die Harry Whittaker Geschichte", Platz acht geht an Jojo Moyes' "Mein Leben in deinem".

Wo liegt die hehre Literatur? Deren publikumsträchtige Ausprägung findet sich mit Robert Seethalers "Das Café ohne Namen" (Platz vier) oder Daniel Glattauers "Die spürst du nicht" (Platz fünf) dazwischen eingeordnet. Arno Geigers "Das glückliche Geheimnis" brachte es bis zu Platz sieben, Tonio Schachingers "Echtzeitalter" gewann 2023 nicht nur den Österreichischen Buchpreis, sondern schaffte im Verkaufsranking auch Platz neun. Martin Suters "Melody" beschließt die Erhebung auf Platz zehn. Daniel Kehlmann, Clemens J. Setz oder Wolf Haas? Findet man in dem Ranking etwas überraschend nicht.

Legenden und der ORF

Auch im Hardcover-Sachbuch geht der erste Platz an einen absehbaren Erfolg, nämlich die bereits zu Jahresanfang 2023 unter viel Getöse erschienene, "Reserve" betitelte Biografie Prinz Harrys. Mit "Der Professor und der Wolf" folgte auf Platz zwei die Gemeinschaftsproduktion zweier prominenter Figuren, auch Platz drei belegt ein Dreamteam: Hans Krankl und Herbert Prohaska sinnierten 2023 in Buchform "Über das Leben". Unter die ersten zehn haben es auch die ORF-Korrespondenten Paul Krisai und Miriam Beller mit "Russland von innen" geschafft. (wurm, 3.1.2024)