Jan Hörl beim Ziehen. APA/GEORG HOCHMUTH

Innsbruck – Die erhoffte Aufholjagd von Stefan Kraft bei der 72. Vierschanzentournee ist im ersten Durchgang des Springens auf dem Bergisel ausgeblieben. Der Salzburger liegt zur Halbzeit in Innsbruck nur auf dem neunten Platz. Er verlor weitere 7,4 Punkte auf den Tournee-Spitzenreiter Andreas Wellinger. Der Deutsche rangiert vorerst auf Rang fünf.

In Führung liegt aber mit Jan Hörl immerhin ein Österreicher. Mit einem Sprung auf 134 Meter geht er mit deutlichem Vorsprung auf den Slowenen Lovro Kos und den ex aequo auf Platz zwei liegenden Ryoyu Kobayashi in die Entscheidung (im Anschluss, live ORF1). Der Japaner hat in der Gesamtwertung nur 1,8 Punkte Rückstand auf Wellinger.

Aufgezeigt hat neben Michael Hayböck (131 m) als Sechstem auch Stephan Embacher (126) als Zehnter. Die 17-jährige Nachwuchshoffnung aus Hopfgarten im Brixental glänzte gleich bei seiner Premiere auf der Weltcupbühne. Zuletzt hatte er im zweitklassigen Kontinentalcup einen Erfolg in Engelberg gefeiert. (red, 3.1.2024)

Zwischenstand nach Durchgang eins:

1. Jan Hörl (AUT) 134,0 Meter / 139,7 Punkte

2. Lovro Kos (SLO) 135,0 / 129,8

. Ryoyu Kobayashi (JPN) 128,5 / 129,8

4. Piotr Zyla (POL) 131,0 / 128,2

5. Andreas Wellinger (GER) 132,0 / 127,3

6. Michael Hayböck (AUT) 131,0 / 127,1

7. Anze Lanisek (SLO) 124,5 / 125,7

8. Ren Nikaido (JPN) 126,5 / 122,0

9. Stefan Kraft (AUT) 123,0 / 119,9

10. Stephan Embacher (AUT) 126,0 / 119,7

weiter:

12. Clemens Aigner (AUT) 127,5 / 118,9

14. Daniel Tschofenig (AUT) 126,0 / 117,2