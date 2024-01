Jan Hörl mit dem für Sieger bekannten Schrei. APA/GEORG HOCHMUTH

Innsbruck – Ihm bleibt immer noch der Kulm, also die Skiflugweltmeisterschaft vom 25. bis 28. Jänner – Weltrekordler Stefan Kraft vergab am Mittwoch im dritten Springen die Chance, zum zweiten Mal nach 2014/15 die Vierschanzentournee zu gewinnen. Der Salzburger hatte auf dem Bergisel ob Innsbruck in beiden Durchgängen Windpech, kam über Rang sechs nicht hinaus und ist vor dem Finale der Tournee am Dreikönigstag in Bischofshofen nicht mehr der beste Österreicher in der Gesamtwertung.

Der heißt Jan Hörl. Der 25-Jährige vom SC Bischofshofen triumphierte vor seinem Heimspringen als erster Österreicher seit Gregor Schlierenzauers Sieg 2013 in Innsbruck – und wie. Nach Flügen auf 134 und 127,5 Meter landete er 8,8 Punkte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (128,5/132), der in der Gesamtwertung die Führung vom diesmal nur fünftplatzierten Deutschen Andreas Wellinger übernahm.

Michael Hayböck (131/135,5) landete als Dritter auf dem Podest, hinter Kraft kamen in Daniel Tschofenig als Achter und Clemens Aigner als Neunter noch zwei weitere Österreicher unter die besten zehn Springer. Debütant Stephan Embacher überzeugte als 13. Im Stadion stimmten mehr als 20.000 Fans "Oh, wie ist das schön!" an, im Auslauf lagen sich die Österreicher in den Armen.

"Sieg oder Sarg"

Hörl, der davor im Weltcup erst einmal (2021 in Wisla, Polen) gewonnen hatte, konnte sein Glück kaum fassen. Das Gefühl beim Heimsieg beschrieb er als "unbeschreiblich". Er sei mit voller Attacke gelungen. "Sieg oder Sarg, ich wollte so schnell wie möglich herunter. Jetzt ist es unglaublich schön, es fällt so viel Druck herunter", sagte der Salzburger, der zuletzt in Engelberg eine Halbzeitführung nicht in einen Sieg hatte ummünzen können. Auf das Springen in Bischofshofen freute sich Hörl umso mehr, da ihm der Ausserleitner-Bakken liegt.

Hörl durfte sich feiern lassen. APA/GEORG HOCHMUTH

Pechvogel Kraft, der im ersten Durchgang bei 122 Metern abgestürzt war und im Finale nach fast 20 Minuten Wartezeit mit einem Sprung auf 131 Meter noch Schadensbegrenzung betreiben konnte, zog es vor, sich mit den Kollegen zu freuen. "Das Momentum war bei mir leider nicht da."

Manuel Fettner, der als Vierter der Tournee-Wertung nach Innsbruck gekommen war, verpasste mit einem Sprung auf 108 m als 46. die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Er kam mit den wechselnden Windverhältnissen nicht zurecht und fiel aus dem Rennen um eine Topplatzierung in der Gesamtwertung.

Duell in Bischofshofen

Deutschlands Hoffnung Wellinger, dem gesamt nur 4,8 Zähler oder 2,66 Meter auf Spitzenreiter Kobayashi fehlen, freute sich aufs "Grande Finale" in Bischofshofen, das Hörl mit 23,6 Zählern Rückstand in Angriff nimmt. Kraft fehlen als Viertem 33,8 Punkte.

Angesichts dieser Abstände machte sich Chefcoach Andreas Widhölzl keine übertriebenen Hoffnungen auf den ersten Tourneesieg seit Krafts Triumph 2015. Immerhin über den Sieg in Innsbruck konnte sich der ehemalige Tourneesieger, der auf dem Bergisel selbst einmal (2000) gewonnen hatte, uneingeschränkt freuen. (red, APA, 3.1.2024)

Ergebnis des Skispringens in Innsbruck:

1. Jan Hörl (AUT) 267,5 Punkte (134 m/127,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 258,7 (128,5/132)

3. Michael Hayböck (AUT) 254,0 (131/135,5)

4. Lovro Kos (SLO) 253,2 (135/129,5)

5. Andreas Wellinger (GER) 252,1 (132/126,5)

6. Stefan Kraft (AUT) 248,3 (123/131)

7. Anze Lanisek (SLO) 244,8 (124,5/130)

8. Daniel Tschofenig (AUT) 244,4 (126,0/127,5)

9. Clemens Aigner (AUT) 242,4 (127,5/130,5)

10. Timi Zajc (SLO) 235,7 (123,5/125,5)

Weiter:

13. Stephan Embacher (AUT) 230,8 (126/118,5)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

32. Jonas Schuster (AUT) 105,4 (122,5)

46. Manuel Fettner (AUT) 82,6 (108)

Gesamtwertung Vierschanzen-Tournee (3 von 4 Bewerbe):

1. Kobayashi 857,6 Punkte

2. Wellinger 852,8

3. Hörl 834,0

4. Kraft 823,8

5. Hayböck 809,0

Weiter:

10. Aigner 775,9

12. Tschofenig 767,7

Weltcup-Gesamtweltcup (11 von 32 Bewerbe): 1. Kraft 809 Punkte - 2. Wellinger 652 - 3. Hörl und Kobayashi je 511. Weiter: 9. Hayböck 304 - 11. Tschofenig 254 - 13. Fettner 240

Nationencup: 1. Österreich 2.241 Punkte - 2. Deutschland 2.119 - 3. Slowenien 1.166