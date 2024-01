Sänger Filipp Kirkorow fiel nach der Teilnahme an einer Almost-naked-Party Ende Dezember in Ungnade. Erlebt der Kulturbetrieb eine neue Zensurwelle? IMAGO/ITAR-TASS

Eigentlich hatte das russische It-Girl Nastja Iwlejewa am 20. Dezember nur eine gewöhnliche Party ("Dresscode: Almost naked") für die Moskauer Schickeria organisiert, die sich ihre gute Laune durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine weiterhin nicht stören lassen will. Doch dieses Mal folgte ein Sturm der patriotischen Entrüstung, mit dem die teils politisch bestens vernetzten Promis nicht gerechnet hatten.

Im Hintergrund dürfte der Kreml die Fäden gezogen haben: Das investigative Onlinemedium Agentstwo berichtete, dass Wladimir Putin selbst angesichts des Krieges seinen Unmut artikuliert habe – insbesondere über den Rapper Vacio, der nur mit einer Socke auf seinem Glied zur Party gekommen war und der dafür zu 15 Tagen Verwaltungsarrest verurteilt wurde. Iwlejewa selbst kam vor Gericht einstweilen mit 1.000 Euro Strafe davon, die Party-Location wurde behördlich geschlossen.

Aus Fernsehshows gestrichen

Hatten sich vergleichbare Kampagnen zuvor immer gegen Regimekritiker gerichtet, wurde nun das vermeintliche Fehlverhalten von Popstars angeprangert, die sich zwar nicht aktiv an Kriegspropaganda beteiligt hatten, aber politisch stets loyal gewesen waren. Die kritisierten Partygänger veröffentlichten Entschuldigungsvideos, hatten damit aber nur teilweise Erfolg: Während Sänger Dima Bilan "begnadigt" wurde und in den zwei großen Silvestershows im Staatsfernsehen trällern durfte, blieb Kollege Filipp Kirkorow in Ungnade. Er wurde nicht nur in bester stalinistischer Manier aus der voraufgezeichneten Show auf Rossija 1 geschnitten – der Gazprom-Sender TNT drehte überhastet sogar Szenen einer Silvesterkomödie nach, in denen Kirkorow ursprünglich vorgekommen war.

Wenige Stunden vor der Party hatte aber auch ein Petersburger Bezirksgericht die Europäische Universität in St. Petersburg (EUSPb) zu einer Verwaltungsstrafe von 700 Euro verurteilt. Die private Uni hat zwar seit über 15 Jahren Probleme mit dem Geheimdienst FSB, doch die Entscheidung war mehr als eine weitere Etappe im Kampf gegen eine westlich orientierte Einrichtung: Richterin Aleksandra Ponomarjowa schuf einen Präzedenzfall, der in kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen zur Wiederbelegung einer sowjetischen Zensurtradition führen dürfte.

Konkret hatte das Vergehen der Uni darin bestanden, dass Staatsanwälte in der Bibliothek mindestens acht Bücher gefunden hatten, deren Veröffentlichung von später als "unerwünscht" erklärten Organisationen aus dem Ausland unterstützt worden war. Dass es sich um gewöhnliche geisteswissenschaftliche Literatur handelte, die laut Angaben der Uni zuletzt nicht einmal entlehnt worden war, spielte keine Rolle – die Richterin qualifizierte das Vorhandensein dieser Bücher als illegale "Beteiligung an der Tätigkeit einer unerwünschten Organisation".

Einstweilen zielen die Aktivitäten der Justiz zwar auf einen möglichen erneuten Lizenzentzug ab, bei Bedarf ließen sich aber auch Personen hinter Gitter bringen: Wenn wiederholt "unerwünschte" Bücher gefunden würden, drohen Rektor oder Bibliotheksleitung bis zu vier Jahre Haft. Da selbst Werke mit Zitaten aus "Unerwünschtem" inkriminiert werden könnten, ergeben sich Möglichkeiten für Denunziationen in praktisch jeder größeren Institution Russlands mit Fachbibliothek.

Umgang mit unerwünschter Kunst

Tangiert von diesen neuen Realien sind insbesondere Museen: Die 2015 zur "unerwünschten Organisation" erklärte Stiftung des Philanthropen George Soros hatte zuvor die Veröffentlichung von Literatur über zeitgenössische Kunst intensiv unterstützt. Es gebe bislang keine Anweisungen des Kulturministeriums, sagt ein Vertreter einer russischen Kunstinstitution, der anonym bleiben wollte. "Wahrscheinlich werden wir einen 'Spezchran' einrichten und auf bessere Zeiten warten". Er spielte dabei auf jene Sonderdepots für verbotene Literatur und Kunst an, die 1990 parallel mit der Zensur in der Sowjetunion offiziell abgeschafft worden waren.

Als problematisch gelten auch Literatur und Kunst, die "nichttraditionelle sexuelle Beziehungen und (oder) Vorlieben" propagieren. Zuletzt verurteilte ein Moskauer Bezirksgericht den Großverlag Eksmo zu 9.000 Euro Strafe – Grund war ein Comicband mit einem Monolog über sexuelle Orientierung. Verboten wäre es auch, einschlägige Kunst zu präsentieren, wobei Staatsanwälte Ausstellungsaktivitäten auch strafrechtlich als "Beteiligung an der Tätigkeit einer extremistischen Organisation" verfolgen und Verantwortliche damit für bis zu zwölf Jahre ins Gefängnis bringen könnten. Die "Internationale LGBT-Bewegung", die es als Institution freilich nicht gibt, war Ende November von einem russischen Höchstgericht derart qualifiziert worden. (Herwig G. Höller, 4.1.2024)