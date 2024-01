Eine umfassende und rechtzeitige Aufklärung über Risiken bewahrt Ärztinnen und Ärzten vor Haftung. Gabriel Trujillo via www.imago-i

Eine Patientin, die erst einen Tag vor ihrer Magenoperation über mögliche Folgen des Eingriffs aufgeklärt wurde, bekommt Schadenersatz von einem Tiroler Krankenhaus – und zwar unabhängig davon, ob die Ärzte bei der OP einen Fehler gemacht haben. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem aktuellen Verfahren entschieden (OGH 13.11.2023, 3 Ob 179/23d).

Die Frau, die unter Übergewicht litt, unterzog sich einer Magenbypass-OP. Dabei wird der Verdauungsweg in Magen und Darm verkürzt. Der Körper kann in der Folge weniger Kalorien aufnehmen, was zu einer Gewichtsabnahme führt. Üblicherweise ändert sich der Stoffwechsel durch den Eingriff grundlegend. Als Nebenwirkungen können vor allem Verdauungsprobleme auftreten.

Keine rechtzeitige Aufklärung

Der Patientin waren die Risiken und möglichen Nebenwirkungen durch die monatelange Vorbereitung auf die Operation laut der Entscheidung durchaus bewusst. Eine offizielle, umfassende Aufklärung erhielt sie allerdings erst am Vortag der Operation, als eine Ärztin mit ihr den Aufklärungsbogen über mögliche Komplikationen und Folgebeschwerden Schritt für Schritt durchging.

Als nach der Operation gesundheitliche Beschwerden auftraten, zog die Patientin vor Gericht und verlangte Schadenersatz. Schon das Landesgericht Innsbruck und das Oberlandesgericht Innsbruck gaben ihr recht. Die Aufklärung vor einer Operation müsse nicht nur umfassend, sondern vor allem auch rechtzeitig erfolgen – und das sei hier nicht der Fall gewesen. Das Gespräch mit der Ärztin habe erst zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als der Frau eine Verschiebung oder Absage der Operation nicht mehr zumutbar gewesen sei.

Information so früh wie möglich

Das unterlegene Krankenhaus wandte sich zwar mit einer außerordentlichen Revision an den Obersten Gerichtshof, blitzte dort nun aber endgültig ab. Die ärztliche Aufklärung hat laut dem Höchstgericht "so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem Patienten eine angemessene Überlegungsfrist bleibt". Die genaue Dauer hängt von den Umständen des Einzelfalls hab. Über die Frage, ob auch ein ein ärztlicher Behandlungsfehler vorgelegen ist, hat der Oberste Gerichtshof im aktuellen Fall nicht entschieden.

"Wenn der Arzt die Gelegenheit hat, das Gespräch schon früher zu führen, sollte er das auch tun. Ich denke, das will der OGH vor Augen führen", sagt Rechtsanwalt Thomas Juen, der im aktuellen Fall die betroffene Frau vertreten hat. "Man sollte den Patienten so früh als möglich umfassend informieren." Über genaue Höhe des Schadenersatzes wird laut Juen erst entschieden. Relevant ist für diese Frage vor allem, unter welchen Schmerzen bzw. dauerhaften Beschwerden die Frau leidet.

Vorlaufzeiten variieren

Im Ausnahmefall kann es sehr wohl zulässig sein, den Patienten oder die Patientin erst kurz vor dem Eingriff aufzuklären. Das ist laut den Richterinnen und Richter am OGH etwa dann der Fall, wenn es sich bei der Operation um einen vergleichsweise kleinen Eingriff handelt, die Operation aus medizinischen Gründen zeitnah erfolgen muss oder dem Patienten gleichzeitig zur Aufklärung ein Ersatztermin angeboten wird.

Ärztinnen und Ärzte unterliegen einem strengen Haftungsregime. Klären sie Patienten nicht ausreichend auf, haften sie selbst dann, wenn sie fehlerfrei agieren und sich nur ein gewöhnliches Operationsrisiko verwirklicht. Laut Gesetz geht man in diesem Fall davon aus, dass der Betroffene nicht rechtmäßig in den Eingriff eingewilligt hat. (Jakob Pflügl, 6.1.2024)