Kaum eine Diskussion kocht anhaltend so heiß wie die Generationenfrage. Hier die einen, die den Planeten ruiniert haben, dort die anderen, die alles, was aufgebaut wurde, den Bach hinuntergehen lassen. Immer geht es um Tugenden, um Werte, um Bildung und Sitten, um Pflicht und individuelle Freiheit, um die Gestaltung der Gesellschaft, des Zusammenlebens. Zwischen "OK boomer" und "Generation Schneeflocke" hakt es derzeit von der Sprache bis zur Frage der Geschlechtsidentität, vom Arbeitsethos bis zum Familienverständnis, vom Politikvertrauen bis zum Zukunftsglauben.

Das ist nicht neu, gerne wird Generationen-Bashing Jahrtausende zurück verortet. Aus den Schrifttafeln der Sumerer wird der Zweifel an der Zukunft der Zivilisation genauso gerne herauszitiert wie aus der Bibel oder aus Platons Aufzeichnungen über das Leben und Wirken des Sokrates. Die Jugend ist heruntergekommen, das Ende ist nah, ließe sich kurz zusammenfassen. Die antiken "Weisheiten" tauchen rundherum auf, in Artikeln, bei Vorträgen, in Zitatenbänden. "Es gibt viele Belege für diesen Stereotyp respektloser junger Männer", erklärte der britische Althistoriker Matthew Shipton. Einige Zitate seien aber falsch, die Quellen drehten sich im Kreis. Der Eindruck sei aber dennoch nicht falsch. Immer sind es die Nachfolger, welche die Vorgänger zu den schlimmsten Vorahnungen treiben.

Veränderung und Zukunftsangst

"Juvenoia" heißt die passende Wortschöpfung des US-Soziologen David Finkelhor dazu. Juvenil und Paranoia – das steht für Angst vor und Angst um die Jugend, die Zukunft. Finkelhor schreibt das einer evolutionär bedingten Angst vor Veränderung zu. Und je größer, je rasanter sich diese anbahne, desto abwehrender die Reaktion, desto düsterer der Ausblick der Etablierten.

In den vergangenen Jahren haben unzählige Surveys, Umfragen und "Studien" die Debatte befeuert. Denn seit angekommen ist, welche Auswirkungen die beginnenden Pensionierungswellen der Babyboomer-Generation auf den Arbeitskräftepool der Wirtschaft haben, seit spürbar wird, dass durch die demografische Kurve weniger "Material" am Jobmarkt zur Verfügung steht, grätschen Berater ein und erklären geldwert, wie an die Jungen heranzukommen sei, die nicht mehr selbstverständlich mit geschlossenen Hacken Schlange stehen und sich zum Dienst melden.

Neue Arbeitsmodelle

Zumindest nicht zu jedem Dienst, wenn sie nicht müssen. Und viele müssen nicht, weil sie erben, weil sie ihr Leben nicht mehr einer Firma widmen wollen, weil sie sich laut damit beschäftigen, wie sie ihr Glück in einer neuen Balance zwischen dem sogenannten Leben und der sogenannten Arbeit finden können.

Das ist eine Herausforderung für Systeme, die erhalten werden wollen. Problematisch ist allerdings, die Suche der jungen Generationen nach Adaption, nach dem Neuen, nach den möglichen Zukünften als schuldvollen Abhang in den Untergang zu beschreiben und damit unüberbrückbare rote Trennlinien zu markieren.

Vielleicht ist es die Mehrdeutigkeit, nicht die Eindeutigkeit, in der die Antworten für die Zukunft zu finden sind. Die vielen verschiedenen Arbeitsmodelle und Arbeitszeiten, die sich in den vergangenen Jahren etabliert haben, könnten ein Hinweis darauf sein. (Karin Bauer, 5.1.2024)