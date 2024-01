Die Tötung von Saleh al-Arouri, dem Vizeleiter des Politbüros der Hamas, in Beirut könnte zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen. APA/AFP/ANWAR AMRO

Die Angst, dass sich der Gaza-Krieg auf den ganzen Nahen Osten ausdehnt, bekommt durch die Tötung von Hamas-Topleader Saleh al-Arouri im Libanon neue Nahrung. Israel bemüht sich nicht übermäßig, seine mutmaßliche Urheberschaft zu verbergen, differenziert jedoch: Wer immer es gewesen sei, die Attacke habe nicht dem Libanon und nicht der Hisbollah gegolten, sagte ein israelischer Sprecher.

Zu Tode kamen tatsächlich keine Hisbollah-Mitglieder. Aber die Schiitenmiliz war Arouris Gastgeber in Dahiya, einem von der Hisbollah dominierten Viertel im Süden Beiruts. Die Operation, die sich in eine fast schon jahrzehntelange Vorgehensweise Israels einreiht, zeigt die Verletzlichkeit beider Organisationen auf. Und sie bringt den Iran, dem Ende Dezember bereits ein hochrangiger Revolutionsgardengeneral in Syrien abgeschossen wurde, als Schutzherren der Hisbollah in ein neues Dilemma.

Nach dem überaus blutigen Anschlag nahe dem Grab des iranischen Generals Ghassem Soleimani am Mittwoch, der vor genau vier Jahren durch einen US-Luftschlag getötet wurde, scheint dieses Dilemma noch größer zu werden. Aber auf den ersten Blick ist eine israelische Urheberschaft unwahrscheinlich: Das Gemetzel ist für Israel weder taktisch noch strategisch von Nutzen, die eingesetzten Waffen – Benzinkanister – sind völlig untypisch. Der Iran hat ein Problem mit Terrorismus vonseiten sunnitischer Extremisten.

Enttäuschter Mann

In Teheran wurde der Tod Arouris mit dem Hinweis auf ausbleibende Erfolge Israels in Gaza kommentiert. Man darf annehmen, dass Arouri als schwer enttäuschter Mann starb: Es gelang ihm trotz seiner Funktion in Beirut nicht, die Hisbollah dazu zu bringen, voll in den Hamas-Krieg mit Israel einzusteigen. Denn auch drei Monate nach dessen Beginn hängt eine Ausweitung auf den Norden Israels und auf den Libanon im Wesentlichen von der Antwort auf folgende Frage ab: Ist der Iran bereit, die Hisbollah, seine wichtigste Stellvertreterorganisation, für die Hamas zu opfern, indem er die Militärkraft Israels auf sie zieht, womöglich auch der USA?

Die Miliz ist für den direkten Krieg mit Israel nicht gut vorbereitet, auch wenn sie die israelische Luftabwehr an der nördlichen Grenze erfolgreich engagiert. Seit mehr als zehn Jahren kämpft sie in Syrien und hat hohe Verluste erlitten. In seiner Rede im November führte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah auch nationale libanesische Interessen gegen den vollen Kriegseinstieg ins Treffen. Für die Hisbollah geht es auch um die Frage der Identität als libanesische Partei oder als bloßer Handlanger Teherans.

Arouri stand seit 2014 auf einer israelischen Liste möglicher Zielpersonen. Für die Hamas hatte er zuletzt noch an Bedeutung gewonnen. Er war nicht nur Bindeglied zur Hisbollah und dem Iran, sondern auch Schöpfer einer eigenen operativen Hamas-Zelle im Libanon.

Und er war Scharfmacher im Westjordanland, woher er im Gegensatz zu den meisten Hamas-Führern stammte. Israel hat seine Militäroperationen im von der Palästinenserbehörde nur mehr nominell kontrollierten Gebiet nach dem 7. Oktober nicht zuletzt deshalb verschärft, um dort die Hamas und den Islamischen Jihad in Schach zu halten. Auch an einer neuen offenen Front für Israel im Westjordanland zur Entlastung der Hamas im Gazastreifen arbeitete Arouri vergeblich. Man kann nur hoffen, dass es so bleibt. (Gudrun Harrer, 3.1.2024)