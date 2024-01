Finanzprokuraturchef Peschorn in der "ZiB2". Screenshot ORF

Normalsterbliche Nichtfinanzfachleute, zu denen sich auch die Autorin dieser Zeilen zählt, stehen mit notorischem Staunen vor den Wirtschaftsskandalen, die große gewinngetriebene Unternehmen heimsuchen. Die Signa-Insolvenzen, zu denen Mittwochabend in der "ZiB2" der Präsident der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn von Armin Wolf befragt wurde, gehören ganz eindeutig in diese Chuzpe-Kategorie.

Wobei sich beim Zuhören zunehmend auch Zorn über die vom höchsten anwältlichen Vertreter der Republik beredt dargestellten Vorgänge zu mischen begann. Ein Vorstand, der seiner Verantwortung wohl nicht nachkam, Aufsichtsräte, die wenig Aufsicht übten, Wirtschaftsprüfer, die woanders hinschauten:

"Die Gesetze sind eindeutig. Es ist absolut unverständlich, dass die Organe nicht drauf geschaut haben, dass Signa sich an das geltende Recht gehalten hat", sagte Peschorn. Angesichts der Milliardenwerte, mit denen hier jongliert wurde, ein desaströser Befund.

"Das Leben ist gefährlich"

Präsident zweier Aufsichtsräte im nunmehr wankenden Rene-Benko-Imperium war bekanntlich der sozialdemokratische Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Nunmehr will er von der Signa als potenzieller Gläubiger mehr als sechs Millionen Euro Beraterhonorar. Das sei "eher unüblich", sagte Peschorn, immerhin gebe es Aufsichtsratsvorschriften gegen etwaige Interessenskonflikte.

Könnten Aufsichtsräten und Management vielleicht ganz im Gegenteil strafrechtliche Folgen drohen, wollte Wolf daraufhin folgerichtig wissen. Peschorn hielt kurz inne: "Das Leben ist gefährlich. Natürlich", antwortete er.

Wie die Klimakatastrophe?

Als Interviewpartner neigt der ehemalige Kurzzeitinnenminister in der Beamtenregierung Brigitte Bierleins zuweilen zu gewagten Vergleichen. In der "Kronen Zeitung" etwa wurde er zuletzt mit der Aussage zitiert, das Geschäftsmodell Benkos sei eine "zweite Sünde an der Jugend nach der Klimakatastrophe". Sei das nicht doch ziemlich dramatisch ausgedrückt? - fragte Wolf, doch Peschorn blieb dabei.

Das Vorgehen der Verantwortlichen für die größte Firmenpleite der Zweiten Republik sei auf eine Geldmaschine ohne Wertebindung hinausgelaufen, erläuterte er. Es seien Immobilien gekauft und in den Bilanzen sofort aufgewertet worden. Der dadurch entstandene scheinbare Gewinn sei in der Folge an Aktionäre und Investoren ausgeschüttet worden.

"Das ist so wie der sorglose Umgang mit den Ressourcen des Planeten. Ich entziehe der Zukunft die Gewinne, die noch gar nicht gemacht wurden und transferiere sie in die Gegenwart", sagte Peschorn. Einzelne Reiche würden so noch reicher: "Das ist im Grunde eine soziale Frage". Diese Schilderung der Folgen von Profitgier ließ Wolf dann doch so stehen. (Irene Brickner, 4.1.2024)