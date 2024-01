Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). imago images/Michael Kristen

Seefeld – Ein 14-jähriges Mädchen ist bei einem Skiunfall in Seefeld in Tirol am Mittwoch verstorben. Bei einer Abfahrt mit ihrem Vater dürfte sie von der Piste abgekommen und mit dem Kopf gegen einen Baum gestoßen sein, teilte die Polizei Tirol am Donnerstag mit. Obwohl sie einen Helm getragen habe, habe sie sich so wohl tödliche Verletzungen zugezogen. Der genaue Unfallhergang ist allerdings noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise.

Zwar dürfte das Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater auf der Piste unterwegs gewesen sein, dieser sei jedoch vorausgefahren und habe erst im Bereich der Talstation bemerkt, dass seine Tochter ihm nicht nachfuhr. Auf der Suche habe der Vater das Mädchen dann im untersten Bereich der Abfahrt rund fünf Meter unterhalb der Böschung der Piste neben einem Baum entdeckt. Er habe gemeinsam mit anderen Skifahrern unmittelbar erste Hilfe geleistet, Wiederbelebungsmaßnahmen gesetzt und einen Notruf abgesetzt. Für das Mädchen sei dennoch jede Hilfe zu spät gekommen. (APA, 4.1.2024)