Am letzten Ferienwochenende ist wieder mit erheblichem Stau auf der Tauernautobahn zu rechnen. APA/FMT-PICTURES

Das letzte Ferienwochenende wird für Autofahrer und Anwohner der Tauernautobahn (A10) noch einmal zur Geduldsprobe. Die bis Juni 2025 anhaltenden Bauarbeiten an allen fünf Tunneln zwischen Werfen und Golling werden auch an diesem starken Reisewochenende für Verzögerungen sorgen. Denn es kommen gleich mehrere Verkehrsbringer zusammen: Am 6. Jänner findet der letzte Bewerb der Vierschanzentournee in Bischofshofen statt, der auch viele deutsche Fans in den Pongau zieht. Am 8. Jänner startet zudem in allen österreichischen Bundesländern wieder die Schule, und auch im Großteil Deutschlands und in den Niederlanden sind die Weihnachtsferien vorbei.

"Das Wochenende steht also im Zeichen des Rückreiseverkehrs. "Es muss täglich mit teils erheblichen stundenlangen Verzögerungen gerechnet werden", warnt der ÖAMTC. Auch auf den Ausweichstrecken im Salzach-, Fritz- und Lammertal werden Staus nicht ausbleiben.

Die Anrainerinnen und Anrainer der staugeplagten Gemeinden ertragen diese Situation nicht länger. In Golling hat sich nun der Protest formiert, am Freitagnachmittag soll eine Demonstration stattfinden und die Straße gesperrt werden. Die Kundgebung wurde bereits von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt. Die Gemeinde leidet enorm unter dem Ausweichverkehr, der direkt durchs Ortszentrum führt. Von 14 bis 16 Uhr werden deshalb der Markt und der Autobahnzubringer gesperrt. Damit wollen die Aktivistinnen und Aktivisten den Druck auf die Landespolitik erhöhen. Ziel ist es, eine generelle Sperre der Ortsdurchfahrt für den Ausweichverkehr zu erwirken.

25.000 Skisprung Fans im Anrollen

Beim Finale der Vierschanzentournee auf der Paul-Außerleitner-Schanze werden am Samstag über 25.000 Besucher erwartet. Auch deshalb rechnet der ÖAMTC mit Verkehrsbehinderungen, denn der Großteil der Zuschauer werde über die A10 anreisen. Neben dem Baustellenabschnitt werde es auch beim Knoten Pongau am Dreikönigstag zu Verzögerungen kommen.

Wer sich den Stau ersparen will, kann am 6. Jänner gratis mit dem Zug oder Bussen nach Bischofshofen anreisen. Die Eintrittskarten zum Dreikönigsspringen gelten gleichzeitig als Fahrschein für alle Öffis im Bundesland Salzburg. Zu dem großen Sportevent gibt es außerdem Sonderzüge vom Salzburger Hauptbahnhof nach Bischofshofen. Nach der Veranstaltung werden die Zusatzzüge die Besucher wieder nach Hause bringen. Die regulären Züge der S-Bahn und des Regionalexpress werden zudem mit zusätzlichen Kapazitäten verstärkt. (Stefanie Ruep, 4.1.2024)