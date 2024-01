Frankreich lässt seit Jahresbeginn keine ausländischen Imame mehr in Moscheen predigen. Präsident Macron will einen eigenständischen Islam schaffen, der die republikanische Rechtsordnung befolgt

Schon 2021 ließ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Gesetz gegen den religiösen "Separatismus" in Einwanderungsvierteln verabschieden. Eine zentrale Maßnahme aus dem Gesetzeskatalog wird jetzt in die Tat umgesetzt: Seit dem 1. Jänner dürfen die französischen Moscheen keine ausländischen Imame mehr beschäftigen.

Kalilou Sylla, Imam der großen Moschee von Straßburg, bei einem Ausbildungskurs für andere Imame. Ziel ist ein "französischer Islam". APA/AFP/PATRICK HERTZOG

Momentan wirken in Frankreich noch 300 Vorbeter, die von den Regierungen Algeriens, Marokkos und der Türkei ausgebildet und entsandt wurden. In diesen drei Ländern haben sie sogar den Status von Staatsbeamten. Doch nicht mehr. Macron begründet die Änderung mit den Worten, der Islam könne als zweitgrößte Religion Frankreichs nicht von Funktionären fremder Staaten geleitet werden.

Innenminister Gérald Darmanin, der auch Kultusminister ist und als Macrons Willensvollstrecker in religiösen Fragen gilt, betont seinerseits, die Mehrheit der Muslime in Frankreich seien hierzulande geboren und damit französische Staatsbürger. "Niemand würde verstehen, dass wir die Anstellungsbedingungen von Imamen mit anderen Staaten aushandeln", fügte er an. "Das würde nur den Populisten recht geben, die behaupten, der Islam sei eine ausländische, vom Ausland finanzierte Religion."

Prinzipien der Republik

Ausländische Imame arbeiten heute in den wichtigsten der gut 2.000 französischen Moscheen, darunter etwa in der richtungsgebenden Großen Moschee von Paris. Für sie bringen die Entsenderländer auch die nötigen Finanzmittel auf. Die französische Regierung kann diese Aufgabe nicht selbst übernehmen, da die laizistische Republik Kirche und Staat strikt trennt und deshalb – abgesehen vom Elsass – keine religiösen Umtriebe finanzieren kann.

Die Moscheen müssen deshalb selber in die Bresche springen und haben für die Ausbildung ihrer Prediger in Frankreich aufzukommen. Für die Imame werden ein Universitätslehrgang und ein spezielles Statut geschaffen. Das französische Institut für Islamologie soll ebenfalls Kurse anbieten.

Wie Darmanin in seinem Rundschreiben zu Neujahr festhielt, können die Imam-Studenten einen nicht näher definierten "Teil" ihrer Lehrjahre im Ausland verbringen. Der Staat wache aber darüber, dass in den Studien die Gesetze und Prinzipien der Republik gewährleistet würden. Das dem zugrunde liegende Gesetz von 2021 hatte explizit die Wahrung von Gleichberechtigung oder den Umgang mit Homosexualität genannt.

An den Jungen vorbeigebetet

Die betroffenen Moscheen schlucken die Maßnahme ohne offenen Widerstand. Der aus Marokko stammenden Vorsteher der Union französischer Moscheen (UMF), Mohammed Moussaoui, erklärte, sein Herkunftsland halte die neuen Vorgaben bereits ein, seien doch sämtliche 27 marokkanischen Imame in Frankreich bereits von ihren Moscheen angestellt.

Die Islam-Expertin Lisa Guillemin kritisierte allerdings in der laizistischen Zeitschrift "Marianne", Algerien, Marokko und die Türkei würden die Imame dank ihrer intransparenten Spenden indirekt weiterfinanzieren. Sie hintertrieben im Verdeckten die Bemühungen des 2022 geschaffenen Forums für den Islam Frankreichs (Forif), unabhängige Prediger heranzubilden.

Einzelne Moschee-Rektoren warnen die französische Regierung, akademisch korrekte Imame heranzuzüchten, die von den maghrebinischen oder türkischen Gläubigen zu stark entfremdet seien. Vor allem junge Muslime hätten schon heute den Eindruck, dass die meisten älteren Imame an ihnen vorbeibeteten.

Wirkung fraglich

Hinter diesem Generationengefälle verbirgt sich das Reizwort Islamismus. Gerade junge Muslime neigen öfter als ihre Väter zu radikaleren, zumindest rigoristischen Predigern salafistischer Prägung. Das bestätigte im November ein Bericht des französischen Inlandgeheimdienstes DNRT mit dem vielsagenden Titel "Die Strategie der Destabilisierung der Moscheen durch die salafistische Bewegung". Demzufolge sind von den 2.018 französischen Moscheen 119 in der Hand von Salafisten.

Die Finanzmittel erhalten sie laut DNRT auch aus dem Ausland, darunter Saudi-Arabien. Ihre Imame sind in den meisten Fällen jünger – und französisch: Sie entstammen der zweiten und dritten Einwanderergeneration. Mit einem Verbot fremder Prediger ist ihnen deshalb nicht beizukommen. Das Anti-Separatismus-Gesetz von 2021 schafft zwar die Möglichkeit, salafistische Moscheen zu schließen, wenn sie durch "unrepublikanische" Predigten auffallen. Angewendet wurde diese Bestimmung aber bisher erst in einer Handvoll Fällen. Ob das Verbot ausländischer Imame einen befriedeten und genuin "französischen Islam" schaffen kann, ist deshalb nicht garantiert. (Stefan Brändle aus Paris, 7.1.2023)