Goliath gegen Goliath: Seit Jahren matchen sich Europas größter Billigflieger Ryanair und der US-Plattformriese Booking.com, unter anderem vor Gericht. Es geht im Grundsatz um die Frage, wer mit reisewilligen Kunden und Kundinnen wie viel Geld verdienen kann. Der letzte Streich erfolgte vergangenen Dezember: Booking.com und einige andere Onlinereisebüros hatten Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen.

Das gab Ryanair am Mittwoch anlässlich der Bekanntgabe der Passagierzahlen im Dezember bekannt. Zwar stünden die Anbieter nur für einen geringen Teil der Buchungen. Im Dezember und Jänner dürfte das plötzliche Verschwinden aber die kurzfristige Auslastung um ein oder zwei Prozentpunkte drücken und auch die durchschnittlichen Ticketerlöse etwas schmälern, hieß es da.

Im Kampf um die Kunden und Kundinnen treffen sich Rynair und Booking auch vor Gericht. REUTERS/BERNADETT SZABO

Doch was steckt dahinter? Es ist ein Match der Giganten, denn beide fischen im selben Teich. Booking.com hat sein Angebot um die Möglichkeit erweitert, über die Plattform auch Flüge zu buchen. Ryanair bietet im Gegenzug längst auch die Vermittlung von Unterkünften via "Ryanair Rooms" an. Booking.com wirft Ryanair vor, ihm die Kunden abspenstig zu machen, Ryanair hat den Internetreisegiganten und seine Töchter (Kayak, Agoda und Priceline) verklagt, weil diese angeblich die Tarife der Fluggesellschaft abgegriffen hätten. Bei diesem sogenannten Screen-Scraping greift ein Dritter auf die Website einer Fluggesellschaft zu und bietet die Tarife dieser Fluggesellschaft oft über seine eigene Website seinen Kunden an.

Anfang Dezember verfügte ein irisches Gericht, dass Onlinereisebüros nicht auf die Flugdaten von Ryanair zugreifen dürfen. Das Verbot der automatischen Übernahme von Flugdaten von der Ryanair-Website dürfte zumindest vorübergehend dazu geführt haben, dass manche Plattformen Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen haben. Es ist ein neuer Höhepunkt in einem lange währenden Konflikt.

Michael O'Leary spart nicht mit deftigen Worten, wenn es um den Buchungsplattformriesen Booking geht. REUTERS/YVES HERMAN

Seit 2020 sind Booking.com und der irische Reiseriese in den USA in einen Rechtsstreit verwickelt, in dem auch an deftigen Worten nicht gespart wird. So nannte Ryanair- CEO Michael O'Leary die Onlinevermittler wiederholt Internetpiraten, die von ihren Kunden überhöhte Preise verlangen würden. Die Fluggesellschaft veröffentlicht dazu auch ihre eigenen Beobachtungen. Onlinereisebüros würden die Flugpreise und Zusatzleistungen wie Gepäckgebühren in die Höhe treiben und den Kundenservice beeinträchtigen, weil Ryanair etwa häufig "gefälschte Kontaktinformationen" erhalte. Und sie würden Informationen und geistiges Eigentum der Fluggesellschaft stehlen, lautet die Liste der Vorwürfe.

Mehr Fluggäste

Die Onlinereisebüros kontern, sie würden versuchen, ihren Kunden zu einem umfassenden Überblick über verfügbare Flüge zu verhelfen – und das ganz im Sinne der Verbraucher. Es wird an vielen Fronten gekämpft: Booking.com will etwa gerichtlich dagegen vorgehen, dass angeblich Kunden, die über Booking.com für einen Sitzplatz bezahlt haben, mitgeteilt hätten, dass ihre Reservierungen "blockiert" seien oder dass sie am Flughafen eine zusätzliche Überprüfungsgebühr zu zahlen hätten. Man ortet "ungerechtfertigte Bereicherung". Man steht einander in Vorwürfen nichts nach. Das letzte Wort zwischen den beiden Giganten ist wohl noch lange nicht gesprochen. Am Mittwoch "begrüßte" Ryanair das Vorgehen der Buchungsplattformen, der Konzern will ohnehin mehr Tickets über seine eigene Website verkaufen. Die Fluggastzahlen legten übrigens über die vergangenen zwölf Monate um 13 Prozent auf 181,8 Millionen Passagiere zu. (Regina Bruckner, 4.1.2024)