Das Jahr 2024 wird aus Sicht von Microsoft das "Jahr des KI-PCs". So wird man nicht nur die auf OpenAIs Technologie basierende KI-Software Copilot stärker mit den eigenen Betriebssystemen und diversen Programmen verweben, sondern diese auch in der Hardware verankern: Im Vorfeld der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erklärt Microsoft in einem Blogbeitrag, dass Windows-Tastaturen künftig eine spezielle KI-Taste zum Starten der Copilot-Funktionen haben werden.

Introducing a new Copilot key for Windows 11 PCs

Windows

Laut Microsoft ist dieser Schritt "die erste bedeutende Veränderung an Windows-Tastaturen nach fast drei Jahrzehnten", damals hatte der Konzern die Windows-Taste eingeführt. Der KI-Taste soll eine ähnliche Bedeutung zukommen wie der besagten Windows-Taste, beim Drücken sollen sich die Copilot-Funktionen öffnen, sofern sie verfügbar sind und man mit einem Microsoft-Account angemeldet ist. Ist dies nicht der Fall, öffnet das Drücken der besagten Taste die Windows-Suche.

Die KI-Taste wird einem aktuellen Video zufolge rechts unten auf der Tastatur, zwischen Alt-Taste und Pfeil-Tasten, angebracht und demnach die aktuell dort befindliche Menütaste ersetzen. Im Rahmen der CES soll die Taste bereits auf den ersten neuen Geräten diverser Hardwarepartner aufscheinen. Ab Februar soll sie auf den ersten PC-Tastaturen verfügbar sein, inklusive diverser kommender Geräte von Microsofts eigener Surface-Reihe.

Microsoft Copilot auf Smartphones und PC

Auch softwareseitig ist Microsoft bestrebt, Copilot unter die Menschen zu bringen. Auf mobilen Geräten wurde ein auf OpenAIs GPT 3.5 und teils auch auf dem aktuellen Modell, GPT-4, basierender KI-Chatbot in die bestehende Bing-App integriert sowie eine eigenständige Copilot-App für Android und iOS veröffentlicht. Der KI-Bot kann nicht nur Fragen in Textform beantworten, sondern auch Codes und Bilder generieren.

Außerdem ist Copilot auch auf PCs in den Browsern Edge und Chrome unter dem Link copilot.microsoft.com verfügbar. Microsoft brüstet sich damit, ständig neue Funktionen hinzuzufügen: So soll es durch eine Partnerschaft mit dem Anbieter Suno möglich sein, Songs in Copilot zu generieren. Zudem soll Copilot in Microsoft Teams und anderen Office-Anwendungen zum Einsatz kommen, auf Wunsch soll man auch KI-Anwendungen für den eigenen Gebrauch gestalten können. Diverse mögliche Anwendungsszenarien skizziert Microsoft unter diesem Link.

Es ist allerdings nicht der erste Versuch, KI-Anwendungen – auch unter Einbindung von Hardware – enger in ein Betriebssystem zu integrieren. So hatte Apple die Möglichkeit geschaffen, durch Drücken der Mikrofontaste auf Macs den Smart Assistant namens Siri zu aktivieren. Microsoft selbst hatte einst einen Smart Assistant namens Cortana – benannt nach einer KI aus den hauseigenen "Halo"-Computerspielen – ursprünglich unter anderem in Windows integriert, dies jedoch schrittweise wieder abgebaut. Als Nachfolger soll nun Copilot gelten. (stm, 4.1.2024)