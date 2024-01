Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat seine Lehren aus dem WM-Desaster in Katar samt Ausscheiden in der Vorrunde gezogen. In einem Interview mit der "Zeit" sagte DFB-Sport­geschäfts­führer Andreas Rettig, dass es dieses Mal kein Filmteam geben werde, das die deutsche Nationalmannschaft während des EM-Turniers im Juni und Juli 2024 in Deutschland begleiten werde. "Wir werden das Entscheidungs- und Vermarktungsrecht nicht an Dritte vergeben."

Spielerschutz statt Millionen: DFB-Sport­geschäfts­führer Andreas Rettig. AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Transparenz und Druck

Die Amazon-Doku "All or Nothing" wurde ein paar Monate nach dem blamablen Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Gruppenphase veröffentlicht und sorgte für jede Menge Spott und Ärger. Was als PR-Coup geplant war, entpuppte sich als Chronologie des Scheiterns und bot Innenansichten eines verunsicherten Teams, das drauf und dran war, sich selbst und das Publikum zu verlieren. Gefilmt wurde sogar in der Kabine oder bei Taktikschulungen, was wohl nicht unbedingt förderlich für den Fokus der Spieler auf das Wesentliche gewesen sein dürfte. Diesen Fehler möchte der DFB anscheinend mit dem Verzicht auf die neuerliche Rechtevergabe vermeiden.

"Gefühl, was man damit anrichten kann"

Es habe zwar "lukrative Angebote" gegeben, die von enormer wirtschaftlicher Bedeutung gewesen wären, so Rettig, aber: "Ich habe die, die uns gegenübersaßen und diese Millionen geboten haben, gefragt: Können Sie garantieren, dass unsere Mitarbeiter geschützt werden? Dürfen wir die Szenen, bei denen wir das Gefühl haben, hier wird jemand beschädigt, rausnehmen? Das war nicht der Fall." Er, Rettig, akzeptiere die journalistische Unabhängigkeit, für ihn stehe aber der Schutz der eigenen Mitarbeiter im Vordergrund: "Ich muss entscheiden, was ich höher bewerte: ihre Unabhängigkeit oder den Schutz meiner Mitarbeiter. Ich habe nichts gegen kritische Betrachtung, aber es braucht ein Gefühl dafür, was man damit anrichten kann."

"Sommermärchen" in weiter Ferne

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sorgte noch Sönke Wortmanns Kinofilm "Deutschland. Ein Sommermärchen" für Furore. Er dokumentierte die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur und bei der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Während sich Italien den Weltmeistertitel sicherte, wurde Deutschland immerhin Dritter. Derzeit sind die Voraussetzungen allerdings andere. Von einer Euphorie wie im Jahr 2006 ist Deutschland nach den jüngsten Pleiten – etwa im November 2023 gegen Österreich und die Türkei – noch sehr weit entfernt. (omark, 4.1.2024)