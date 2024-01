Mit neuen Songs ist erst einmal nicht zu rechnen: "Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren", schreibt Britney Spears auf Instagram. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN

Die Ikonografie scheint eindeutig: Nach Gerüchten, dass Britney Spears an neuer Musik arbeite, postete die Sängerin am Mittwochnachmittag ein Bild des Barockmeisters Guido Reni, Salome mit dem Kopf Johannes des Täufers handelt von äußerer Einflussnahme und Fremdbestimmtheit. Wohl ein Hinweis darauf, was sie von den Meldungen hält.

Tatsächlich berichteten mehrere US-Medien, darunter die Tratsch-Website Page Six, dass die Popsängerinnen und Songschreiberinnen Julia Michaels und Charlie XCX an einem neuen Album für Britney Spears arbeiten würden – dem ersten, seit vor knapp acht Jahren Glory erschienen ist. Spears' Reaktion in den sozialen Medien ist unmissverständlich: Die Nachrichten seien "trash", also Müll, kommentierte sie.

"Nie wieder in die Musikindustrie"

"Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren", heißt es weiter. "Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder für andere Leute." Vielmehr scheinen die Gerüchte von Management und Plattenfirma der Toxic-Interpretin zu stammen, die jene immer wieder für neue Musik begeistern wollten und ihr Songs vorstellen würden, berichtet das Branchenmagazin Rolling Stone.

Erst im Juli 2023 veröffentlichte Spears zusammen mit Will.i.am die Single Mind Your Business, im Jahr zuvor feierte sie mit Hold Me Closer mit Elton John Charterfolge. Glaubt man ihr, ist damit erst einmal Schluss. "Ich bin eine Ghostwriterin, und ich genieße es so", schreibt Spears auf Instagram.

Bereits in ihrer im Oktober 2023 erschienenen Autobiografie The Woman in Me haderte die Sängerin mit dem Business. "Meine Karriere als Sängerin voranzutreiben ist momentan nicht mein Fokus", schrieb sie darin. Die jahrelange Vormundschaft habe ihre Beziehung zur Musik nachhaltig zerstört. Gerüchte, dass das Buch ohne ihre Zustimmung erschienen sei, räumt sie in dem Posting aus – das sei "fern von der Wahrheit".

Auch Selena Gomez will aufhören

Popkollegin Selena Gomez denkt aktuell ebenfalls ans Aufhören, wie sie kürzlich in einem Interview in dem Podcast SmartLess verriet. Sie wolle sich aufs Schauspielen und ihre Kosmetikmarke konzentrieren, erzählt sie, habe jedoch "das Gefühl, noch ein Album in sich zu haben". Ein Hoffnungsschimmer für die Fans, die, anders als bei Britney Spears, wohl noch ein wenig Musik erwarten können. (Caroline Schluge, 4.1.2024)