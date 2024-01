Oberösterreich Feuerwehr rettete Waldkauz in OÖ aus Luftschacht

Jugendliche haben am Mittwoch einem jungen Waldkauz in Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) das Leben gerettet, als sie in einem Waldstück ungewöhnliche Geräusche aus einem verlassenen Bunker hörten. In einem Luftschacht in vier Meter Tiefe entdeckten sie den eingeklemmten Vogel, konnten ihm aber nicht helfen. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, nach drei Stunden war das Tier befreit, berichtete der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Niederneukirchen Johannes Mayr